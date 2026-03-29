鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-29 11:50

在中東戰事發展高度不確定下，台股上周跌 431 點，原市場一度以為雙方態度有望緩和，但隨著以色列證實空襲伊朗核設施，且葉門胡塞也加入戰局對以色列發射飛彈，美股恐慌氣氛大增，上周五美股重挫，台指期夜盤跌 882 點收 3 萬 2244 點，本周台股警鈴大作，周一 (30 日) 台股 3 萬 3 大關難保，恐回測季線，尤其提防外資出走以及內資主力的融資撤退潮。

外資上周賣超金額 1030.29 億元，累計 3 月以來賣超 8235.31 億元，已是史上單月最大賣超金額；期間台股跌點達 2301.9 點，3 月僅剩 2 個交易日，在中東戰事高度不確定的影響下，極難翻轉全月跌勢。清明長假前，台股季線及 3 萬 2 將成多頭堅守的重要防線。

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上周外資從台積電 (2330-TW) 提走近 650 億元，其次為元大台灣 50(0050-TW) 達 150 億元、力積電 (6770-TW)120 億元、聯發科 (2454-TW) 和鴻海 (2317-TW) 也均遭賣超達 60 億元上，京元電子達 57 億元，漢唐和華邦電也超過 40 億元，是造成台股面臨回檔的主要壓力源。

台股交易員指出，中東戰爭的變化難預測，即便市場多數聲音偏向戰爭應不會打太久，然而中東問題非一朝一夕可解決，就目前情勢來看，台股在清明連假前是易跌難漲，但也不排除有可能美國總統川普一句話就又改變市場風向。

永豐投顧進一步說明，上周台股忽漲忽跌，投資人無所適從，交易量下降，5 日均量 6896 億元與之前上兆相比，降溫不少，就短線來看，台股周 K 線收十字線，上檔有壓，主要仍看美伊戰爭變數。