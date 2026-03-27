鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (27) 日開低收低，加權指數終場下跌 225.03 點，收在 33,112.59 點，成交量縮至 6,582.73 億元 (含盤後交易)，三大法人賣超共 401.86 億元，外資今日賣超 384.71 億元，連 2 日賣超。其中外資由賣轉買華邦電 (2344-TW)2.4 萬張最高，大砍面板股友達 (2409-TW)3.2 萬張最多，也賣超台積電 (2330-TW)1.11 萬張，連 2 賣。
台股本周周線翻黑下跌 431.29 點，累計外資單周賣超 1030.29 億元；3 月以來台股下跌 2301.9 點，同一期間外資賣超高達 8235.31 億元，已是單月最大賣超紀錄。
今日外資賣超 384.71 億元、自營商賣超約 17.95 億元；投信則買超約 7,981 萬元，三大法人合計約賣超 401.86 億元。在期貨部分，外資空單增加 2,828 口，外資期貨淨空單約 4 萬口。
外資買超前 10 名個股中，買超最多首位為華邦電 2.41 萬張，其次為仁寶 2.24 萬張，啟碁、中租 - KY、華通各為 1 萬張，旺宏 9,963 張、燿華 7,385 張、長榮航 7,239 張、建漢 5,670 張、王道銀行 5,518 張。
外資賣超前 10 名則以友達 3.2 萬張居首，其次為聯合再生 1.94 萬張、力基電 1.64 萬張、中石化 1.59 萬張、台新新光金 1.54 萬張、國泰金 1.17 萬張、台積電 1.11 萬張、群創 1.02 萬張、聯電 9,054 張、正文 7,374 張。
投信買超前 10 名中，共有 4 檔金融股，買超台新新光金首位 1.26 萬張、中信金 4,654 居次，華通 2,814 張、國泰金 2,613 張、瑞軒 2,000 張、富邦金 1,782 張、大聯大 1,482 張、南電 1,180 張、台塑 1,106 張、聯電。
投信賣超前 10 名部分，仁寶賣超 2.08 萬張最高，南亞 8,985 張、南亞科 7,434 張、華邦電 6,084 張、旺宏 2,588 張、京元電子 1,954 張、新日興 1,628 張、遠傳 1,212 張、漢唐及聯發科 784 張。
法人表示，美伊戰爭局勢未明，台股後市不安定因素仍多，市場觀望氣氛濃厚，指數今日雖守住 33,000 點整數關卡，以黑 K 棒留長下影線作收，但以技術面觀察，月線轉為下彎，目前需要時間消化上檔賣壓，中東危機仍是全球市場關注焦點，在市場追價力道不足，資金轉趨保守情況下，短期內指數將呈現較大幅度震盪格局。
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