台股今 (27) 日開低收低， 加權指數 終場下跌 225.03 點，收在 33,112.59 點，成交量縮至 6,582.73 億元 (含盤後交易)，三大法人賣超共 401.86 億元，外資今日賣超 384.71 億元，連 2 日賣超。其中外資由賣轉買華邦電 ( 2344-TW )2.4 萬張最高，大砍面板股友達 ( 2409-TW )3.2 萬張最多，也賣超台積電 ( 2330-TW )1.11 萬張，連 2 賣。

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法人表示，美伊戰爭局勢未明，台股後市不安定因素仍多，市場觀望氣氛濃厚，指數今日雖守住 33,000 點整數關卡，以黑 K 棒留長下影線作收，但以技術面觀察，月線轉為下彎，目前需要時間消化上檔賣壓，中東危機仍是全球市場關注焦點，在市場追價力道不足，資金轉趨保守情況下，短期內指數將呈現較大幅度震盪格局。