鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-18 16:40

週二（17 日），在美國總統川普表示他期待「榮幸地拿下古巴」，並稱他可以對這個共產黨執政的島國「為所欲為」之後，俄羅斯表示將堅定不移地與古巴站在一起。

川普喊「拿下古巴」惹議！俄羅斯強硬回應：堅定不移與古巴站在一起。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，俄羅斯外交部在未點名川普的情況下，對其所稱的「自由之島」古巴周邊緊張局勢升溫表達嚴重關切。

‌



俄羅斯外交部表示：「俄羅斯重申，我們與古巴政府和兄弟般的人民堅定不移地站在一起。我們強烈譴責對一個主權國家內政的粗暴干涉、恐嚇行為，以及採取非法單邊限制措施的企圖。」

川普近日進一步加大對古巴的經濟壓力，實施石油封鎖，使該國本已老舊的發電系統陷入癱瘓。

《紐約時報》報導，讓古巴主席迪亞斯 - 卡內爾（Miguel Díaz-Canel）下台是美國的重要目標之一。該報引述四名知情人士指出，美方已向古巴談判代表釋出訊號，要求迪亞斯 - 卡內爾離任，但後續行動將由古巴方面自行決定。

克里姆林宮則表示，俄羅斯正與古巴領導層保持聯繫，並準備提供一切可能的協助。

俄羅斯外交部指出：「如今，『自由之島』正面臨前所未有的挑戰，這些挑戰直接源於長期的貿易、經濟與金融封鎖，以及近期美國對古巴實施的能源禁運。」

俄方並表示，過去已向古巴提供必要的支持，並將繼續「向古巴提供必要的支持，包括財政支持」。

美國推翻委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）已經使俄羅斯失去一個盟友；不過，由於美國與以色列對伊朗的攻擊推高油價，俄羅斯同時也從中受益。

歷史上，自 1959 年共產革命使古巴前主席卡斯楚（Fidel Castro）掌權以來，古巴長期是俄羅斯的親密盟友，直到蘇聯解體後關係才有所轉變。