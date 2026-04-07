鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-07 19:19

國際油價飆升、通膨預期升溫及美債殖利率大幅上行等多重壓力，全球股市近期劇烈震盪。柏瑞投信對此抱持正向看法，認為當市場情緒偏向恐慌時，往往是中長期投資的佳機。歷史經驗顯示，即便市場經歷如 2023 年 10 月 AI 行情初期的波動，只要企業獲利（EPS）持續成長，美國 S&P 500 指數在震盪後的 6 個月及 1 年後，皆有機會呈現雙位數的漲幅。目前全球股市本益比已適度修正，搭配企業基本面並無惡化，投資價值已逐漸浮現 。

柏瑞投信指出，3 月以來雖然全球主要股市普遍下跌，但這波回檔主因是受風險情緒影響，而非基本面出問題。從產業角度來看，具備優良獲利能力的工業、非必需消費及通訊服務等產業，在波動環境中仍展現強大韌性。歷史數據支撐了這一點：以 2023 年為例，儘管當時市場出現震盪，但因 EPS 維持正向成長，在震盪後的 6 個月及 1 年，S&P 500 指數隨後展現了強勁的回升動能 。

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在投資策略上，柏瑞投信特別看好「AI 實體化」趨勢。今年 AI 將由虛擬應用轉向實體落地，不再僅是提升效率的工具，更成為企業營運的關鍵基礎設施。特別是能執行任務的「代理型 AI」出現，讓商業模式變現路徑更加清晰。受惠於資料中心、AI 電力設備需求及製造業復甦，未來兩年工業類股的 EPS 年增率預期將優於整體股市 。

此外，醫療保健產業雖然面臨嚴格監管，但多項新法案帶來的結構性轉變反而成為利多，例如柏瑞環球重點股票基金透過生命週期分類研究（LCR）與股票風險評估（ERA），鎖定趨勢科技、營運升級、資本投資及全球富裕等重點商機，挑選具長期競爭力的標的 。