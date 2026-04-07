鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-07 15:15

受美伊兩國展現停火意願激勵，全球股債資產在過去一週同步展開反彈 。儘管雙方言辭交鋒依然激烈，市場仍對中東局勢趨緩抱持正面解讀，帶動資金大舉回流 。根據統計，過去一週全球股票型 ETF 獲資金淨流入 148.1 億美元，其中美國市場吸金力最強，單週湧入 127.04 億美元 。相較之下，亞洲、中國及歐洲等市場則持續面臨資金淨流出的壓力，其中台股受創最重，遭外資淨賣超高達 50 億美元 。

在產業配置方面，市場情緒明顯轉向成長型與景氣循環股 。科技產業以 17.47 億美元的淨流入量位居類股之冠，反映投資人看好 AI 與企業基本面支撐 ；能源與工業則分居二、三名 。反觀金融、核心消費及保健產業則呈現淨流出狀態 。富蘭克林證券投顧分析，儘管中東戰事與通膨走勢仍有不確定性，但隨多項關鍵經濟數據即將公布，企業基本面將重新主導盤面方向 。

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與美股強勁的吸金力道形成對比，亞洲股市在外資偏空操作下表現疲軟 。過去一週亞洲股市遭資金淨流出 59.22 億美元，其中以台股災情最為嚴重，遭外資淨賣超高達 50 億美元 。南韓與印度股市也未能倖免，分別出現 39 億美元與 31 億美元的賣壓 。在東南亞市場中，僅馬來西亞獲得 0.25 億美元的小幅淨買超，顯示整體外資撤出新興亞洲的壓力仍未完全消散 。

針對美元走勢，專家指出短期內美元雖因避險需求而走強，但隨著聯準會未來仍有降息空間，美元中期走弱趨勢依然成立 。這將有利於資金在中長期重新轉向性價比較高的新興市場資產 。

富蘭克林坦伯頓基金經理人看好美股 2026 年獲利預估可達雙位數增長，這將為股債資產提供堅實的支撐 。債券市場同樣在避險情緒降溫與美元回貶的帶動下獲得資金青睞 。