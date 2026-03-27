微軟股票十年來最「超賣」分析師：失去AI敘事主導權

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-28 06:20

《MarketWatch》報導，近期市場對微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 股票的情緒特別悲觀。該股周五 (27 日) 下跌 2.5%，收在 2025 年 4 月 8 日以來最低水準。3 月以來已下跌 9.2%，過去六個月累計重挫 31.1%，並可能創下自 2009 年 2 月結束的六個月連跌以來最長跌勢。

從技術面來看，微軟股票賣壓已達十年來未見水準。該股在過去 14 個交易日中有 12 天下跌，其相對強弱指數 (RSI)——用來衡量近期跌幅與漲幅強度指標——在周五降至 22.26。根據 FactSet 數據，這是微軟自 2015 年 8 月 25 日收在 21.82 以來的最低收盤 RSI。

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許多技術分析師認為，RSI 低於 30 代表「超賣」，意味著空方可能暫時休息、股價有機會出現反彈。但也有另一派技術分析觀點認為，「超賣」並非單純狀態，而是一種能力——也就是說，能夠進入超賣區，反而顯示潛在的基本面或趨勢疲弱。

回顧 2015 年，雖然微軟股價在當年 8 月 25 日觸底，但 RSI 早在前一年的 1 月就已 18 個月來首次跌入超賣區。

而在 2022 年——微軟最近一次全年下跌——RSI 在 1 月下旬首次跌破 30，最後一次進入超賣則是在 9 月下旬。當股價在 11 月 3 日觸及近兩年低點時，RSI 僅降至 34.95。

在這一輪走弱中，RSI 於去年 11 月 21 日首次跌破 30，至今股價已累計下跌近 24.4%。

微軟股價為何疲弱？Melius Research 分析師 Ben Reitzes 表示，微軟「確實正在失去 AI 敘事主導權」。

他擔心，微軟人工智慧助理 Copilot 最核心的能力，部分依賴 Anthropic 技術，並形容這就像「讓狐狸進入雞舍」。

Reitzes 同時認為，微軟的 Office 產品線「可以說正面臨 AI 與授權席位壓力的雙重衝擊」。如果企業能以更少人力運作，將威脅過去以「使用席位數」(員工數) 為基礎的軟體收費模式。

Baptista Research 分析師 Ishan Majumdar 指出，微軟股價表現反映出投資人對其將 Copilot 變現、並把 AI 投資轉化為實際報酬的能力抱持疑慮。

Majumdar 則認為，與 Anthropic 的合作未必構成實質基本面問題，但確實帶來「市場觀感上的挑戰」，尤其是在競爭對手被視為更垂直整合的情況下。