鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-30 08:36

Anthropic 最新一輪融資讓這家人工智慧（AI）公司 7 位創始人一夜之間全部躋身全球最富有 500 人之列。

除了阿莫代伊兄妹以外，首次進入富豪榜的 Anthropic 共同創始人還包括 Tom Brown、Jack Clark、Jared Kaplan、Sam McCandlish 和 Christopher Olah。

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這也是彭博億萬富豪指數歷史上，單家公司單日新增富豪人數最多的一次。

數據顯示，每位創始人持有的公司股份不到 1%。但在 Anthropic 28 日（周四）以 9,650 億美元估值完成 650 億美元融資後，每人持股價值均已達到約 80 億美元。

過去幾年，AI 熱潮在公開市場和私募市場都催生了巨額財富。輝達（Nvidia）(NVDA-US) 創始人黃仁勳的財富從 2022 年 10 月的 109 億美元飆升至超過 1,770 億美元，使其成為富豪榜第八大富豪。

在最新一輪融資中，Anthropic 籌得 650 億美元，估值達到 9,650 億美元，首次超過競爭對手 OpenAI，OpenAI 在今年 3 月融資後的估值為 8,520 億美元。

先前有消息稱，Anthropic 和 OpenAI 最快今年秋季 IPO。一位知情人士透露，儘管剛完成新融資，Anthropic 仍計劃按原時間表推進上市。

儘管目前大部分財富仍停留在賬面上，Anthropic 創始人們已承諾捐出 80% 個人財富。達里奧 · 阿莫代伊曾表示，他擔憂 AI 行業可能導致財富過度集中，對稅收政策等產生衝擊。