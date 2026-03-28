鉅亨網新聞中心 2026-03-28 09:00

中國加速推進自主晶片技術體系建設。中國科學院於 3 月 26 日在中關村論壇年會 RISC-V 生態科技論壇上宣布，科研團隊已完成基於第五代精簡指令集 RISC-V 的重要突破，推出「香山」開源運算系統與「如意」原生作業系統，標誌著中國在高階處理器與軟體生態整合能力上取得關鍵進展。

中國科學院表示，「香山」為目前國際上唯一基於 RISC-V 第五代架構打造的開源高效能處理器系統，從核心處理器設計、晶片互連網路到開發工具鏈全面開源，有助於打破長期由少數國際大廠主導的高端處理器 IP 壟斷格局。過去高階晶片多仰賴 Arm Holdings(ARM-US) 等公司授權架構，而開源模式可讓企業免除高額授權費，自主設計並加速產品落地。

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配套推出的「如意」原生作業系統，則針對 RISC-V 架構量身打造，主要解決晶片與軟體之間的適配問題。官方指出，「如意」透過建立統一測試與驗證平台，可降低開發碎片化風險，並原生支援 RVA23 國際高效能標準，確保高階晶片性能得以完整釋放，同時提升應用軟體的相容性與穩定性。

業界分析指出，RISC-V 作為開源指令集架構，具備「免授權費、可客製化、效率高」等優勢，近年已廣泛應用於物聯網、智慧手機及資料中心等多元場景，並逐步挑戰傳統封閉架構的市場地位。相較於依賴授權模式的處理器架構，RISC-V 有助於降低產業門檻，吸引更多企業參與晶片設計。

中國科學院強調，目前中國科研團隊已建立完整的 RISC-V 技術發展體系，涵蓋處理器設計、作業系統及應用生態，實現技術可自主演進。此舉不僅提升本土半導體產業自主性，也有助於在全球開源標準制定過程中爭取更大話語權。