鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-28 04:00

路透獨家引述知情人士說法報導，特斯拉執行長馬斯克正研議將航太龍頭 SpaceX 首次公開發行 (IPO) 中多達 30% 的股份分配給散戶投資人，至少是常見 IPO 案的三倍，凸顯馬斯克正倚仗其忠實支持者，以確保股票在掛牌後仍有穩健表現。

破天荒！傳SpaceX擬保留30%釋股給散戶 馬斯克意在穩定掛牌後股價 (圖:Shutterstock)

這場近年來最受關注的 IPO 案，在結構設計上與華爾街標準流程背道而馳，也顯示馬斯克有意親自決定 SpaceX 的股東結構，以及掛牌後的交易模式。

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據悉，馬斯克這項計畫已由 SpaceX 財務長 Bret Johnsen 向華爾街銀行業者傳達，除了罕見的散戶高配額比外，還包括極具「個人特色」的承銷銀行遴選方式。

知情人士透露，SpaceX 正根據過往合作關係與私人情誼，對特定銀行界定嚴格的任務，並非讓各家銀行廣泛競爭。不過一切在定案前仍有變動可能。

長期以來，馬斯克旗下的公司對非法人投資者都有著強大的號召力，而 SpaceX 也有意善用這個優勢，為這場估值可能高達 1.75 兆美元的上市案做準備。

長期追隨者對馬斯克重塑產業的歷史深具信心，特斯拉從早期不被看好到成為電動車大廠，星鏈 (Starlink) 從昂貴的實驗轉化為已能帶來獲利的衛星網路，都證明了全球首富的精準眼光。

如今，馬斯克也把 SpaceX 打造為火箭發射市場的霸主，進一步實踐他移民火星的雄心。

散戶需求看旺

知情人士認為，散戶對 SpaceX IPO 的需求將非常強勁，潛在投資人包括涵蓋支持 SpaceX 多年、富裕的家族辦公室，以及深受馬斯克公司吸引的小型投資人。

專注於航太與國防的私募股權公司 Liberty Hall Capital Partners 執行合夥人 Rowan Taylor 說：「這是那種人們會說『非進場不可』、一生一次的機會。」

雖然他的公司未參與此 IPO 案，但 Taylor 認為這場盛況堪比二十年前 Google 掛牌上市，將反映投資人對馬斯克的信心。

知情人士表示，SpaceX 押注這些長期追蹤公司的投資人，在上市後比較不會急於賣出或進行短期投機炒作。