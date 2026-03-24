鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-24 16:00

科技巨頭微軟 (MSFT-US) 近期的一系列內部重組與財務數據，正引起華爾街分析師的高度關注。根據 Melius Research 分析師 Ben Wright 的最新報告，微軟將其 AI 業務核心 Copilot 的負責人調離原職，此舉被視為一個嚴重的「危險」訊號，暗示這款被寄予厚望的產品在市場普及上遭遇了挫折。

報導指出，儘管微軟投入了數十億美元進行研發，並將 Copilot 嵌入 Word、Excel、Teams 及 Azure 等核心產品線中，但其市場滲透率卻遠低於預期。在微軟全球高達 4.5 億的用戶基礎中，目前僅售出約 1,500 萬套 Copilot ，採用率僅約 3.3%。

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Wright 形容這一數字「微不足道」，並指出 Copilot 在部分用戶群體中甚至淪為「笑柄」，反映出該產品存在嚴重的產品與市場契合度問題，而非單純的行銷不足。

引發分析師警覺的關鍵在於，微軟悄悄調整了其最重要的增長計畫負責人。原先領導 Copilot 業務的 Mustafa Suleyman，現已被調往負責開發微軟自有的專有模型 (Proprietary Models)。

Wright 表示，「企業極少在發展強勢時進行重組」。他認為，將負責人從應用端移回基礎模型研發端，顯示微軟內部對 Copilot 的現狀並不滿意。

這場重組背後隱藏著巨大的財務壓力。微軟 2026 財年第二季的資本支出 (CapEx) 高達 298.8 億美元，同比激增 89%。隨著微軟減少對 OpenAI 的 IP 依賴，轉而尋求開發自有模型，研發成本與基礎設施折舊將進一步侵蝕自由現金流。

目前，微軟股價今年以來已下跌超過 20%，在所謂的「美股七巨頭」中表現墊底。雖然雲端基礎設施 Azure 仍維持 39% 的強勁增長，但 Copilot 原本被定位為將 AI 技術轉化為實質利潤的「變現層」，現在的重組顯然表明，微軟對這條變現之路的進展感到憂慮。