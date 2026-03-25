從Copilot到人才戰！微軟多元長離職 AI轉型帶動高層洗牌

鉅亨網編譯許家華 2026-03-26 05:20

（圖：REUTERS/TPG）

根據外電週三 (25 日) 報導，微軟多元共融長 Lindsay-Rae McIntyre 將於 3 月底離開公司，並於下月轉任其他機構的人資長。微軟執行副總裁暨首席人資長 Amy Coleman 在一份對內備忘錄中證實此事，公司發言人亦向媒體確認內容屬實。

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Coleman 在備忘錄中指出，微軟正進行一場「AI 驅動轉型」，人力資源體系也隨之調整，以因應人工智慧需求快速成長。不過公司並未進一步說明該轉型對人資部門的具體影響。近幾個月以來，微軟已有多位高層異動，包括遊戲業務主管 Phil Spencer 與生產力軟體負責人 Rajesh Jha 相繼離開，資安主管 Charlie Bell 則於 2 月轉為個人貢獻者角色。

在產業環境方面，隨著生成式 AI 產品競爭加劇，軟體股整體承壓，微軟股價 2026 年迄今已下跌 23%。公司持續加大資本支出，投入資料中心基礎建設，包括採購輝達 (NVDA-US) 的圖形處理器，以支援 AI 模型運算，同時積極打造高階 AI 模型，力求提升投資回報。

微軟也持續推進 AI 產品商業化進展。執行長 Satya Nadella 今年 1 月曾表示，旗下 Microsoft 365 Copilot 商用訂閱附加服務已達 1500 萬個席位，占整體商用 Microsoft 365 用戶約 3%。在競爭加劇背景下，公司強調延攬頂尖人才與提升員工體驗的重要性。

在人資架構方面，微軟工程人資團隊將整併至企業副總裁 Mel Simpson 旗下。Coleman 指出，「人才策略就是競爭策略」，公司能否在激烈且持續升溫的競爭環境中勝出，取決於是否能招募到最優秀的人才。根據備忘錄，微軟也接近完成新任人才招募主管的聘任，該職位將直接向 Coleman 匯報。