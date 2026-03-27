鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-27 09:40

伊朗半官方通訊社塔斯尼姆 (Tasnim) 週五 (27 日) 報導，此前一艘泰國籍貨船在荷姆茲海峽遭兩枚彈體擊中，目前已在葛希姆島 (Qeshm Island) 外海擱淺。

報導指出，泰國籍散貨輪「瑪尤里 · 納里號」(Mayuree Naree) 試圖穿越荷姆茲海峽時，遭兩枚彈體擊中，船尾發生爆炸並引發機艙起火，導致船體受損。

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事故發生後共有 20 名船員已被阿曼海軍救起，但仍有 3 名船員失蹤，目前下落不明。

川普稱伊朗送上「誠意大禮」 10 艘油輪順利通行

中東戰事持續升溫，美國與伊朗衝突進入新階段，美國總統川普週四表示，將暫停對伊朗核設施發動攻擊的威脅至 4 月 6 日，並稱此舉是應伊朗方面要求，強調雙方仍在進行接觸。

川普稍早聲稱，伊朗為展現談判誠意，伊朗放行了 10 艘油輪通過荷姆茲海峽，被視為談判中的善意展現。

川普強調，這些舉動顯示伊朗對達成協議的迫切性，甚至形容「不是美國想談，是伊朗在請求」。

不過，伊朗官方持續否認與美國進行談判。包括伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Baqer Qalibaf) 在內的多名高層均駁斥相關說法。對此，川普則回應稱，伊朗內部「上下溝通出現問題」，導致對外說法不一致，但他仍堅稱雙方已開啟談判窗口。

與此同時，核安風險引發國際關注。國際原子能總署署長格羅西 (Rafael Grossi) 警告，若戰火波及伊朗布什爾核電廠周邊，可能引發重大放射性事故，對區域安全造成嚴重衝擊。

黎巴嫩局勢亦同步升高。黎巴嫩總理薩萊姆 (Nawaf Salam) 呼籲聯合國介入，針對以色列官員揚言「佔領利塔尼河以南地區」的言論採取行動。以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 則表示，以軍正擴大在黎巴嫩南部的「緩衝區」，顯示軍事行動仍在推進。

傷亡數字持續攀升。以色列對黎巴嫩的攻擊已造成至少 1,116 人死亡；另一方面，美國與以色列對伊朗的聯合打擊已導致超過 1,900 人喪生。