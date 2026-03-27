鉅亨網新聞中心 2026-03-27 16:20

自 2023 年 10 月新一輪衝突爆發以來，以色列已持續作戰約兩年半。隨著戰火延燒至黎巴嫩、伊朗及敘利亞等多個戰線，以色列內部正浮現嚴峻的軍事與社會危機。

長期多線作戰 以色列浮現軍事與社會危機 地方首長直播時痛斥遭遺棄(圖:shutterstock)

據《以色列時報》報導，面對黎巴嫩真主黨持續不斷的火箭攻擊，以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 敦促北部各市長盡力阻止居民離開家園。同時，各市議會主席強烈批評政府在保護人民方面做得不夠。

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另據當地媒體報導，長期的多線作戰使以色列國防軍 (IDF) 承受巨大壓力。以色列國防軍總參謀長扎米爾 (Eyal Zamir) 在安全內閣會議上發出沉痛警告，直言軍隊在持續的作戰壓力下「正走向內部崩潰」。

反對黨領導人拉皮德 (Yair Lapid) 也指責政府在缺乏明確戰略且兵力不足的情況下推進軍事行動，正將國家推向一場「安全災難」。

在後方，北部定居點首長的情緒已達臨界點。馬爾加利奧特 (Margaliot) 定居點首長 Eitan Davidi 在直播時流淚痛哭，痛斥納坦雅胡政府的無能與遺棄。

Davidi 形容與黎巴嫩的停火協議是一場「醜聞」與「巨大的失敗」，認為這份協議未能建立必要的緩衝區，嚴重威脅北部居民的安全。他悲憤地表示，政府將居民視為「待宰的羊羔」，並指責納坦雅胡執政多年卻只會花錢買時間，導致北部社區面臨解體。