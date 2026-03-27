鉅亨網新聞中心 2026-03-27 14:42

《金融時報》報導，面對伊朗封鎖荷姆茲海峽導致全球能源供應受阻，阿聯酋已正式向美國及其西方盟友表態，將派遣本國海軍參與多國海上特遣部隊，並正積極遊說各界組建一支由數十國構成的「荷姆茲安全部隊」（Hormuz Security Force），旨在以軍事護航確保這條掌握全球五分之一油氣命脈的航道恢復通航。

搶救油氣命脈！阿聯酋找數十國組「荷姆茲部隊」打通伊朗封鎖。(圖:shutterstock)

阿聯酋高級部長蘇爾坦 · 賈比爾（Sultan al-Jaber）本週在華盛頓與美國副總統范斯會晤時直言，伊朗已將荷姆茲海峽視為「人質」，全球各國都在為此付出沉重的經濟代價。

‌



阿聯酋方面強調，這項行動並非尋求與伊朗開戰，而是針對伊朗向全球經濟「宣戰」的必要反擊。為使部隊行動具備國際法理依據，阿聯酋正與巴林合作，致力於推動聯合國安理會達成相關授權決議，展現出領銜區域防務的堅定決心。

目前，川普政府正與阿聯酋緊密溝通，試圖以最快速度恢復船舶的自由通行。

儘管部分北約盟友對派遣武裝護航仍持保留態度，但阿聯酋已率先跨出關鍵一步，打破了海灣國家過往的沉默。