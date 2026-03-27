鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 17:40

儘管美國總統川普曾多次承諾要帶領美國進入低通膨、高成長的「黃金時代」，但最新發布的 3 月份商業調查顯示，現實正朝著完全相反的方向發展：美國經濟正陷入「停滯性通膨陷阱」(Stagflation Trap)。

據《benzinga》報導， S&P 全球 3 月份的採購經理人指數 (PMI) 快報，美國綜合產出指數降至 51.4。雖然數據仍高於 50 的榮枯線，代表私營部門仍在擴張，但深入分析其細節卻令人擔憂。

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服務業表現尤其疲軟，PMI 跌至 51.1，創下 11 個月以來的新低。這主要受到能源成本上漲以及地緣政治不確定性打壓需求的影響，導致出口訂單加速下滑。

相較之下，製造業 PMI 雖升至 52.4，創下兩個月新高，但這並非源於市場需求的實質改善。相反地，這是企業出於「預防性心理」的結果：由於供應鏈風險增加，企業紛紛趕在進一步中斷前囤積庫存與原料。這種「提前預支」的採購行為雖然暫時支撐了數據，卻可能在未來幾個月內引發需求枯竭的風險。

此次調查中最顯著的警訊在於價格與就業。投入成本錄得 10 個月來最劇烈的月度漲幅，直接推動銷售價格創下自 2022 年 8 月以來的最大增幅。此外，供應商交貨時間的延長程度也是 2022 年 10 月以來之最，反映出供應鏈壓力再度緊繃。

更令市場不安的是，美國私營部門就業人數自 2025 年 2 月以來首次出現下滑。S&P 全球首席經濟學家 Chris Williamson 指出，目前的 PMI 數據預示著 GDP 年化成長率僅約 1.0%，而價格指標則顯示通膨正加速回升至 4%。這種「低成長、高通膨」的環境，正是典型的停滯性通膨徵兆。

金融市場已經開始為停滯性通膨預做準備。代表美股大盤的標普 500 指數近期下跌了 5%，反映出成長預期的降溫；而與戰爭直接相關的原油價格則大幅飆升 40%，成為通膨的強力推手。

這種局面讓聯準會 (Fed) 陷入兩難。若為了遏制趨近 4% 的通膨而維持高利率，恐將扼殺僅剩 1% 的微弱成長；若為了挽救成長而降息，則可能讓通膨徹底失控。