鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-27 11:30

《MarketWatch》報導，隨著中東戰事持續，美國通膨加速的可能性正在增加。截至周四 (26 日)，全美平均汽油價格已飆升至接近每加侖 4 美元。但除了價格上漲外，美國消費者與投資人還應對另一件事感到不安：通縮風險。

目前部分金融市場交易員正預期一種情境——油價上漲對消費者造成沉重衝擊，進而將經濟推入衰退。若再伴隨價格與需求雙雙下滑的惡性循環，便會演變為「通縮」。而這種結果可能比通膨更糟，因為聯準會 (Fed) 能採取的應對措施相當有限。

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換言之，美國與以色列對伊朗的戰事拖得越久，越可能只帶來負面的經濟結果。

觀察市場對未來 5 至 10 年平均通膨的預期指標，可以看出這樣的跡象。「未來 5 年之 5 年期通膨交換利率」自 2 月 28 日軍事衝突開始以來大致呈現下滑。儘管油價大幅上漲，對消費者而言等同於加稅，該利率仍下降。

根據彭博數據，該交換利率周四約為 2.4%，低於 1 月的逾 2.5%，也低於去年夏天接近 2.55% 的水準。整體來看，反映的是相對穩定的通膨前景。

然而，一些交易員更關注的是其「走勢方向」：即使布蘭特 (Brent) 原油期貨價格重新站上每桶 100 美元，該利率仍在下滑，這可能預示未來風險。

避險基金 WinShore Capital Partners 通膨交易員 Gang Hu 表示，「與其說市場預期進入結構性高通膨環境，不如說更擔心能源衝擊最終會拖累經濟成長，甚至導致通縮。如果要我下注，我其實會同意這種看法。」

他指出，「油價衝擊在短期內可能推升通膨，但長期可能帶來通縮。戰爭拖得越久，對經濟打擊越大，而經濟本來就可能正在轉弱。」他補充，只要油價維持在目前水準，消費者就會減少其他非必要支出。

隨著伊朗戰爭接近滿一個月，市場對通膨加速的憂慮再度升溫。周四美股收跌，而 2 年期與 10 年期美國公債殖利率分別升至 3.98% 與接近 4.42%，創去年 6 月與 7 月以來新高，進一步推升包括房貸在內的借貸成本。

同時，聯邦基金利率期貨顯示，市場預期聯準會今年 12 月前升息的機率為 46.5%，高於周三的 20.2%。

通縮常讓人想起日本，該國自 1990 年代至 2022 年間經歷長期物價停滯或下跌。美國上一次出現物價下跌是在 2009 年 3 月至 10 月，當時正值房市泡沫破裂引發的經濟衰退。這場衰退自 2007 年 12 月持續至 2009 年 6 月，導致消費需求下滑與物價下降。

Hu 表示，「對於通膨或通縮，每個人都有不同看法，但我不認為會是單一方向的發展。我們可以確定的是，通膨波動將加劇，很難穩定在聯準會的目標 2%。我們可能會看到 3%，甚至 1% 的通膨。」

在這樣的環境下，短天期公債殖利率將「劇烈波動」。至於長天期公債與股市的反應則較難預測，但整體而言，金融市場波動性將上升。

不過，並非所有人都認同通縮觀點。Zacks Investment Management 資深投資組合經理 Brian Mulberry 表示，「我仍認為這種情境不太可能發生，因為目前還缺乏相關證據。我們確實預期能源價格上漲會產生影響，但未必會嚴重到讓消費支出大幅下降。」

富國銀行投資研究院全球策略師 Gary Schlossberg 也指出，通縮「確實有可能，但不是我們的基本情境」。

「若出現一些正面發展，這樣的連鎖反應仍有機會被緩解。我們認為，比起通縮，更可能出現的是戰爭提前結束，且未來一兩個月內燃料價格回落。」