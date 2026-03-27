鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
四級熱帶氣旋納萊爾 (Cyclone Narelle) 近日重創澳洲，迫使當地多處關鍵能源設施暫停運營。受影響的液化天然氣 (LNG) 產量約占全球供應總量的 8%，在原本就已緊繃的全球能源市場中引發連鎖反應，尤其對高度依賴澳洲出口的亞洲買家造成沉重打擊。
根據報導，氣旋帶來的惡劣天氣與時速高達 250 公里的陣風，迫使能源巨頭採取預防性措施。雪佛龍 (CVX-US) 已證實關閉其位於巴羅島 (Barrow Island) 的 Gorgon 與 Wheatstone 液化天然氣工廠，且其離岸平台與供應國內天然氣的生產單位也已停止運行。
同時，伍德賽德能源 (Woodside Energy) 旗下的西北大陸架 (North West Shelf) 項目及卡拉薩 (Karratha) 天然氣廠也因氣旋過境而中斷生產，該公司已撤離其離岸作業人員。此外，聖多斯 (Santos) 位於 Varanus Island 的加工廠也受到氣旋影響而發生停機。
能源經濟與財務分析研究所 IEEFA 澳洲天然氣首席分析師 Josh Runciman 指出，澳洲 LNG 工廠的臨時關閉對買家而言正處於「最糟糕的時間點」，因為這些買家正試圖尋找替代來源，以彌補因卡達停產所造成的供應缺口。他預測，由於這些工廠停工，LNG 現貨價格很可能會進一步上漲，這將對買家造成更大的壓力。
澳洲受影響的三大廠房 (Gorgon、Wheatstone 與 North West Shelf) 上個月占澳洲出口近一半，對全球貿易的貢獻度約為 8.4%。由於日本、中國及南韓等亞洲國家是這些設施的主要買家，在卡達供應受阻的情況下，澳洲的停產將使亞洲買家更難尋得替代貨源。
據統計，亞洲 LNG 現貨價格自上月底以來已飆升逾 90%。
受此消息影響，伍德賽德能源股價於周五走低，跌幅約 0.58%，儘管今年年初受油氣價格支撐表現不俗，但短期運營中斷帶來的風險抵消了部分漲幅。雖然業者表示一旦環境安全將立即恢復生產，但具體復工時間仍取決於天氣好轉情況。
這場災難再次凸顯了全球能源供應鏈在極端氣候下的脆弱性。專家表示，隨著極端天氣事件日益頻繁，關鍵能源基礎設施的安全性已成為驅動全球能源市場波動的主要因素。
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