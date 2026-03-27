鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-27 14:50

四級熱帶氣旋納萊爾 (Cyclone Narelle) 近日重創澳洲，迫使當地多處關鍵能源設施暫停運營。受影響的液化天然氣 (LNG) 產量約占全球供應總量的 8%，在原本就已緊繃的全球能源市場中引發連鎖反應，尤其對高度依賴澳洲出口的亞洲買家造成沉重打擊。

多處關鍵設施被迫停工

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根據報導，氣旋帶來的惡劣天氣與時速高達 250 公里的陣風，迫使能源巨頭採取預防性措施。雪佛龍 (CVX-US) 已證實關閉其位於巴羅島 (Barrow Island) 的 Gorgon 與 Wheatstone 液化天然氣工廠，且其離岸平台與供應國內天然氣的生產單位也已停止運行。

同時，伍德賽德能源 (Woodside Energy) 旗下的西北大陸架 (North West Shelf) 項目及卡拉薩 (Karratha) 天然氣廠也因氣旋過境而中斷生產，該公司已撤離其離岸作業人員。此外，聖多斯 (Santos) 位於 Varanus Island 的加工廠也受到氣旋影響而發生停機。

全球供應緊縮與亞洲市場衝擊

能源經濟與財務分析研究所 IEEFA 澳洲天然氣首席分析師 Josh Runciman 指出，澳洲 LNG 工廠的臨時關閉對買家而言正處於「最糟糕的時間點」，因為這些買家正試圖尋找替代來源，以彌補因卡達停產所造成的供應缺口。他預測，由於這些工廠停工，LNG 現貨價格很可能會進一步上漲，這將對買家造成更大的壓力。

澳洲受影響的三大廠房 (Gorgon、Wheatstone 與 North West Shelf) 上個月占澳洲出口近一半，對全球貿易的貢獻度約為 8.4%。由於日本、中國及南韓等亞洲國家是這些設施的主要買家，在卡達供應受阻的情況下，澳洲的停產將使亞洲買家更難尋得替代貨源。

據統計，亞洲 LNG 現貨價格自上月底以來已飆升逾 90%。

市場反應與能源安全隱憂

受此消息影響，伍德賽德能源股價於周五走低，跌幅約 0.58%，儘管今年年初受油氣價格支撐表現不俗，但短期運營中斷帶來的風險抵消了部分漲幅。雖然業者表示一旦環境安全將立即恢復生產，但具體復工時間仍取決於天氣好轉情況。