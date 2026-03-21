中東衝突外溢 能源改道 LNG船擠爆巴拿馬運河

鉅亨網編譯許家華 2026-03-21 10:30

隨著伊朗戰事推升全球能源運輸需求，巴拿馬運河運量攀升至滿載狀態。運河管理機構負責人 Ricaurte Vasquez 周五表示，目前每日通行船舶數量維持在 36 至 38 艘之間，已達運作上限。

巴拿馬運河 （圖：Shutterstock)

Vasquez 指出，戰事帶動液化天然氣 (LNG) 運輸需求顯著增加，尤其是自美國港口裝載的 LNG 船舶，促使船東與營運商積極爭取通行時段。作為全球第二繁忙的水道，巴拿馬運河在戰前即已出現 LNG 船舶通行量上升的趨勢，如今需求進一步加速。

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為因應需求激增，運河管理單位正準備將 LNG 船舶通行配額大幅提高，計畫由過去每月僅 4 個通行名額，提升至每日 1 個專屬通行時段，顯示能源運輸結構正快速調整。

分析指出，中東衝突影響全球能源供應鏈，使更多 LNG 貨運改道或加速輸送至亞洲與其他市場，進一步推升關鍵航運通道的壓力。巴拿馬運河作為連接大西洋與太平洋的重要樞紐，其運能緊繃也反映出全球能源物流正在重新配置。