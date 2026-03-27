搶搭兩大IPO順風車！美資管公司T-Rex申請推出2倍做多SpaceX和Anthropic的ETF

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-27 08:55

根據監管文件顯示，美國資產管理公司 REX Shares 和 Tuttle Capital Management 打算推出與 SpaceX 和 Anthropic 尚未發行的公開交易普通股掛鉤的 2 倍槓桿 ETF，試圖搭上今年美股 2 宗最受期待 IPO 案的順風車。

搶搭IPO順風車！美資管公司T-Rex申請推出2倍做多SpaceX和Anthropic的ETF(圖:shutterstock)

此前有消息指出，SpaceX 很可能在幾天或幾周內提交 IPO 申請，而 Anthropic 的 IPO 預計也將在 2026 年進行。

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ETF 產業內部人士指出，這些 ETF 申請表明，迎合散戶的激進資產管理公司正試圖透過與尚未公開交易的股票掛鉤的產品搶佔先機。

ETF 發行商 F/m Investments 創辦人 Alex Morris 說：「他們進場太早了，簡直是在遊戲規則還沒被發明出來之前就加入了，試圖在尚未被開發的領域裡佔據一席之地。在 ETF 生態系統中，盡可能快地超越競爭對手已成一種常態。」

T-Rex 2 倍做多 SpaceX Daily Target ETF 以及 T-Rex 2 倍做多 Anthropic Daily Target ETF 旨在讓持有者在這兩家公司上市後獲得其每日漲幅 200% 的回報。