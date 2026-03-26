鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-27 06:50

《Yahoo Finance》報導，即使 AI 可能帶來數十年的主導地位，目前也無法提振「科技七巨頭」(Magnificent Seven) 股價。

根據 Yahoo Scout 數據，七巨頭所有股票均已較其 52 周高點下跌達雙位數百分比。

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資料來源：Yahoo Finance

Slatestone Wealth 首席市場策略師 Kenny Polcari 表示，「我不確定現在是不是進場 (七巨頭) 的時機——我認為它們還有一些下行風險。」

這波科技七巨頭的下跌，背後有幾個原因：由「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury) 推升的油價上漲，使頑固的通膨再度升溫，迫使聯準會 (Fed) 維持「更高利率、維持更久」政策立場。長期維持高利率，對成長型科技股不利，因為這會壓低未來獲利的折現價值。

同時，年初以來，大型科技公司為建設 AI 基礎設施所做出的資本支出承諾，也讓投資人感到不安。

此外，機構投資人正從數位成長股撤出資金，轉而配置至被視為避險的「戰爭受惠」產業，包括能源、國防與內需製造。