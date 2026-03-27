search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

伊朗消息人士：川普「大禮論」是政治作秀

鉅亨網編譯鍾詠翔

據黎巴嫩「廣場」電視台周四（26 日）報導，一名伊朗消息人士表示，美國總統川普近日關於伊朗送上「大禮」的言論是政治作秀，缺乏事實依據。

cover image of news article
美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據「廣場」電視台報導，這名知情人士說，獲准通過荷姆茲海峽的船隻均遵循伊朗制定的「安全航線」，與伊朗建立直接聯繫，並事先就船舶和貨物海上過境程序進行協調。


消息人士稱，伊朗與獲准通過船隻所屬國家已形成雙邊共識，有關安排通過正式外交渠道和協調機制加以落實，並且不對外公開或詳細說明。

川普在 24 日表示，伊朗準備「達成協議」，並送給美方「一份價值連城的厚禮」，「與石油和天然氣有關」。他在周四內閣會議上揭曉所謂「大禮」：有 10 艘油輪通過荷姆茲海峽，其中 8 艘懸掛巴基斯坦國旗。

伊朗總統佩澤希齊揚 22 日在社交媒體發文，稱荷姆茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。伊朗外交部長阿拉格齊 25 日也重申，荷姆茲海峽並非完全封閉，未參與對伊朗戰事的國家可以在與伊方協調下通行。

另據伊朗《法爾斯通訊社》周四晚報導，荷姆茲海峽目前仍對美國、以色列及其侵略伊朗的盟友關閉。最新消息顯示，超過 350 艘船停留在荷姆茲海峽兩頭的阿曼灣、波斯灣水域，處於不確定狀態。


文章標籤

伊朗美國荷姆茲海峽川普大禮

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty