伊朗消息人士：川普「大禮論」是政治作秀

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-27 09:57

據黎巴嫩「廣場」電視台周四（26 日）報導，一名伊朗消息人士表示，美國總統川普近日關於伊朗送上「大禮」的言論是政治作秀，缺乏事實依據。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

據「廣場」電視台報導，這名知情人士說，獲准通過荷姆茲海峽的船隻均遵循伊朗制定的「安全航線」，與伊朗建立直接聯繫，並事先就船舶和貨物海上過境程序進行協調。

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消息人士稱，伊朗與獲准通過船隻所屬國家已形成雙邊共識，有關安排通過正式外交渠道和協調機制加以落實，並且不對外公開或詳細說明。

川普在 24 日表示，伊朗準備「達成協議」，並送給美方「一份價值連城的厚禮」，「與石油和天然氣有關」。他在周四內閣會議上揭曉所謂「大禮」：有 10 艘油輪通過荷姆茲海峽，其中 8 艘懸掛巴基斯坦國旗。

伊朗總統佩澤希齊揚 22 日在社交媒體發文，稱荷姆茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。伊朗外交部長阿拉格齊 25 日也重申，荷姆茲海峽並非完全封閉，未參與對伊朗戰事的國家可以在與伊方協調下通行。