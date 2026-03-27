鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-27 12:15

美以兩國對伊朗軍事打擊今 (27) 日進入第 28 天，伊朗稱已透過中間人正式回應美方「15 點計畫」，並將美國的談判表態斥為「第三次欺騙」。與此同時，各方仍在發動軍事攻勢，伊朗伊斯蘭革命衛隊今日稱已在周四 (26 日) 晚上發動「真實承諾 - 4」行動第 83 波攻勢，使用多類型飛彈、無人機對美以多個軍事設施實施打擊，美以則在周五清晨攻擊伊朗庫姆市帕爾迪桑街區 3 棟住宅，造成 6 人死亡。

美以伊第28天戰況：德黑蘭正式回應美15點停戰計畫 認定談判「第3次欺騙」川普延10天攻伊朗 (圖:shutterstock)

綜合《新華社》、《法新社》、《路透社》等中外媒體報導，伊朗已透過未具名中間人對美國停戰計畫作出回應，目前正等待美方答覆。

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伊朗在回應中說道：「敵人的侵略和恐怖行為必須結束，必須創造客觀條件確保戰爭不再重演，戰爭賠償必須得到保障並明確解決，並且戰爭的結束必須在所有戰線上、針對所有參與此次戰鬥的抵抗組織、在整個地區範圍內得到執行。 伊朗對荷姆茲海峽行使主權是伊朗的自然和合法權利，必須得到承認。」

上述 5 個「必須」與伊朗新聞電視台周三 (25 日) 報導的伊朗停戰條件內容一致。

此外，伊朗還批評美國關於談判的說法是「欺騙」伎倆，借談判之名另有圖謀。首先，通過展現其愛好和平、渴望結束戰爭的姿態來欺騙世界; 其次，壓低世界油價; 第三，為從伊朗南部發動地面入侵這一新的侵略行動爭取時間。

一名伊朗高官周四也說，這份由巴基斯坦轉交德黑蘭的停戰提議，「已於 25 日晚間由伊朗高級官員及最高領袖代表共同詳細審議」，該提議缺乏取得成功所需的最低條件，僅服務於美以利益，「片面且不公平」，但該官員同時強調，儘管目前缺少切實可行的和談方案，但外交努力並未停止。

伊朗伊斯蘭革命衛隊周五發出聲明表示，第 83 波行動的打擊目標包括以色列境內石油儲存設施、以軍駐點，並對美國在中東的若干軍事設施實施打擊，包括一處情報交換中心以及多個航空器維護設施和燃料儲存設施。若以色列採取錯誤行動，伊朗有能力摧毀特拉維夫和海法。

以色列國防軍也在周五淩晨於社交媒體上發文稱，監測到從伊朗向以色列發射的飛彈，正進行攔截。以色列中部多地響起防空警報。

《伊朗新聞電視台》今日報導指出，伊朗軍方對以色列多處戰略目標發動新一輪無人機打擊，包括位於以國北部城市海法的海軍設施和燃料設施。伊朗伊斯蘭革命衛隊當天在社群媒體發表聲明，表示

美國總統川普周四在 Truth Social 上宣布，將空襲伊朗能源設施時間再推遲 10 天，但他否認急於達成停戰協議，稱美軍將繼續轟炸伊朗。

另外，川普在周四內閣會議上接受記者提問時拒絕回應是否會採取行動控制伊朗濃縮鈾，並稱該提問「荒謬」。他還表示，控制伊朗石油出口是「一個選項」，目前不便多談。

川普在內閣會議上繼續對伊朗施壓，稱「伊朗現在有機會徹底放棄核野心，開闢一條新的道路。我們拭目以待，看看他們是否願意這樣做。若他們不願意，我們將是他們最大的噩夢。與此同時，我們將繼續橫掃他們，暢通無阻，勢不可擋，他們對此束手無策。」

他在會上也表示，不確定伊朗是否會遵守他所設定最遲周五開放荷姆茲海峽的期限，也不確定談判是否會順利，但稱「我們有許多時間」。

川普還透露伊朗向美國送上的「禮物」：允許 10 艘油輪通過荷姆茲海峽，並稱油價漲幅「沒有我想像的那麼高，也許還會再漲一點，但最終都會回落的」。

《華爾街日報》周四則援引調解方的消息報導指出，伊朗並沒有如川普所說「請求」美國將空襲伊朗能源設施再延後 10 天。

另據黎巴嫩電視台《廣場》周四援引一名伊朗消息人士報導指出，川普關於伊朗送上「大禮」的言論是政治作秀，缺乏事實依據。伊朗媒體同日報導指出，荷姆茲海峽目前仍對美國和以色列關閉。

《華爾街日報》周四也援引美國防部官員談話報導，川普正考慮向中東增派多達 1 萬人的地面部隊。這支部隊預計包括步兵和裝甲車輛，目前尚不清楚這支部隊在中東的具體部署地點，但部署位置很可能處於能對伊朗及其石油出口樞紐哈爾克島實施打擊的範圍之內。

美軍近期不斷向中東增兵，除了從日本和美國加州調派兩支陸戰隊遠征士兵約 5000 人外，還調動陸軍第 82 空降師約 2000 名士兵前往中東。

與此同時，準備動身前往法國參加 G7 外長會議的美國國務卿盧比歐則表示，美伊談判已取得進展，但他不會透露相關細節。

盧比歐在搭機前向媒體表示，一些國家正充當中間人協助傳遞資訊，在資訊互換方面確實取得一些進展，但這仍是「一個持續且充滿變數的過程」，因此他不會在媒體面前公開討論或披露談判具體內容。