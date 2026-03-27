鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-27 12:10

《Investing.com》報導，記憶體主要類股近期拉回，引發投資人新一波焦慮。但瑞穗 (Mizuho) 科技分析師 Jordan Klein 認為，這波走弱更像是進場機會，而非趨勢反轉。

Klein 周四 (26 日) 在報告中指出，在經歷 2025 年與 2026 年初的強勁漲勢後，「記憶體多頭交易開始明顯動搖」。

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但他強調，儘管該產業以劇烈周期著稱，近期的賣壓其實符合過往熟悉模式。

瑞穗指出，「這類拋售每隔幾個月就會出現…… 並不代表觸頂，也沒有理由出場。事實上，正是在這些回檔中買進才能賺錢。」

美光 (Micron Technology)(MU-US) 股價自財報後高點回落約 17%，與自 2025 年中以來出現的六次 14% 至 21% 跌幅相符。

Klein 指出，在同期間內，美光股價仍上漲超過 200%，突顯該產業的高波動特性。該股周四重挫 6.9%，至每股 355.57 美元。

他補充，三星電子 (Samsung Electronics) 仍是他「最看好的單一記憶體多頭標的」，同時看好 SK 海力士 (SK Hynix) 與 SanDisk(SNDK-US) 的上行空間。

Klein 強調，動能型賣盤正在放大下跌幅度。「這種拉回與市場懷疑其實是必要的…… 真正糟糕的是所有人都站在同一邊。」

他認為，更具吸引力的機會可能在設備供應商。

Klein 將艾司摩爾 (ASML-US) 列為首選，其次是應用材料 (Applied Materials)(AMAT-US) 與科林研發 (Lam Research)(LRCX-US)，認為這些公司將受惠於 DRAM 產能擴張加速。