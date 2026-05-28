鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-29 05:35

伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei) 週四 (28 日) 強調，在美國與以色列持續施壓之際，伊朗各界必須維護國家團結，避免內部分裂，並警告敵對勢力正試圖透過製造社會矛盾來削弱伊朗。

伊朗最高領袖聲明：美以煽動內部分裂 呼籲維護國家團結(圖：shutterstock)

伊朗最高領袖穆吉塔巴 (Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei) 週四 (29 日) 警告，美國與以色列在軍事行動受挫後，正試圖透過製造內部分裂與社會對立削弱伊朗，呼籲伊朗政治與知識菁英共同維護國家團結，避免社會矛盾擴大。

‌



根據伊朗《塔斯尼姆通訊社》報導，穆吉塔巴是在紀念伊朗伊斯蘭議會成立周年的書面談話中作出上述聲明。

他指出，美國與以色列在對伊朗發動軍事攻擊失敗後，除了持續施加經濟壓力與宣傳封鎖外，也企圖藉由煽動社會分裂來彌補戰場上的失利。

穆吉塔巴表示：「敵人在強加戰爭、經濟施壓與宣傳圍堵後，正試圖透過製造內部分裂與社會碎片化，讓伊朗民族屈服。」

他並強調，維護國家團結與社會凝聚力，是伊朗對抗外部壓力的重要關鍵之一。

穆吉塔巴呼籲，包括國會議員在內的政治與知識界人士，避免空洞政治鬥爭，不應將意見分歧演變為社會衝突與對立。

他表示，所有支持伊斯蘭革命、伊朗獨立與國家尊嚴的人，都應努力維護社會團結，在言行上展現民族凝聚力。

穆吉塔巴同時要求國會與政府、司法部門保持合作，將重建經濟、解決民生問題、壓低通膨、促進就業、打擊金融貪腐與推動產業發展列為優先事項。

他指出，國會立法應直接回應人民需求與國家核心問題，並以「創造希望、建設未來」為目標。

穆吉塔巴也提到，自 2 月底爆發、歷時 40 天的美以對伊軍事衝突結束後，伊朗人民已展現出信仰、希望與行動上的團結與韌性。