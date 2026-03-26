鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (26) 日早盤在台積電走揚，加上記憶體族群助攻下，盤中一度大漲逾 400 點，最高漲至 33892.56 點，不過盤勢後繼無力，盤中漲幅收斂後，並於尾盤急殺，終場跌 101.49 點或 0.3%，以 33337.62 點作收，高低震盪逾 500 點，月線得而復失，成交量 7364.13 億元。
電子權值股今天較無表現，台積電 (2330-TW) 開高走低，終場跌 5 元或 0.27%，收 1840 元，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 也都有 1 至 2% 的跌幅。不過鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 皆小漲表態，日月光 (3711-TW) 則漲逾 1%。
南亞科 (2408-TW) 辦理私募增資，引進國際四大巨頭資金，早盤強攻漲停，不過盤中漲停打開急殺，終場跌 0.44%，整體記憶體族群表現也呈現弱勢，旺宏 (2337-TW) 慘跌停，威剛 (3260-TW)、宜鼎 (5289-TW) 跌逾半根停板，力積電 (6770-TW) 跌逾 2%，華邦電 (2344-TW) 跌逾 2%。
塑膠袋喊漲帶旺塑化族群，台塑四寶因集團南亞科走弱，今天股價呈現三漲一跌，台化 (1326-TW) 漲逾半根停板，台塑 (1301-TW) 漲逾 3%，台塑化 (6505-TW) 漲逾 2%，而南亞 (1303-TW) 則跌逾 1%。
另外，其他塑化類股也強勢表態，台達化 (1309-TW)、亞聚 (1308-TW) 及台聚 (1304-TW) 紛紛亮燈漲停，華夏 (1305-TW)、聯成 (1313-TW) 漲逾半根停板，國喬 (1312-TW)、台苯 (1310-TW) 漲逾 4%。
矽光子族群今天成為盤面亮點，汎銓 (6830-TW) 與光焱 (7728-TW) 展開專利大戰，光焱遭汎銓求償 2 億元，光焱跌停鎖死 747 元，汎銓則漲停鎖死 474 元。其他矽光子族群方面，聯亞 (3081-TW)、IET-KY(4971-TW)、聯寶 (6821-TW) 皆亮燈漲停，全新 (2455-TW) 漲逾 2%。
造紙族群今天表現亮眼，華紙 (1905-TW) 漲停鎖死 14 元，正隆 (1904-TW) 漲逾半根停板，永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW) 漲逾 4%，士紙 (1903-TW) 漲逾 1%。
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