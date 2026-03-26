台股今 (26) 日早盤在台積電走揚，加上記憶體族群助攻下，盤中一度大漲逾 400 點，最高漲至 33892.56 點，不過盤勢後繼無力，盤中漲幅收斂後，並於尾盤急殺，終場跌 101.49 點或 0.3%，以 33337.62 點作收，高低震盪逾 500 點，月線得而復失，成交量 7364.13 億元。