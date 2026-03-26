〈台股開盤〉太空衛星題材升空漲逾400點 但受制月線漲幅收斂
鉅亨網記者黃皓宸 台北
美國近日聲稱與伊朗展開談判，伊朗考慮美國提出戰爭結束方案，加上國際油價應聲走軟，台股今 (26) 日早盤在電傳金都有表現下，類股擁題材各自表現，指數開高走高，最高一度漲逾 453 點收復月線，也站上所有均線，隨後盤勢出現震盪，漲幅快速收斂，在月線附近拉鋸，成交量估 9,129 億元。
觀察權值股部分漲跌互見，台積電 (2330-TW) 漲 20 元或 1.08%，暫報 1,860 元站上 10 日線；奇鋐 (3017-TW) 因 AI 伺服器散熱題材發酵，攻上漲停；鴻海則 (2317-TW) 受惠進軍國際太空 AI 市場，一度漲 3%；台光電 (2383-TW) 漲半根停板；台達電 (2308 -TW) 漲 0.64%，緯穎 (6669-TW) 重挫 5%、旺宏 (2337-TW) 遭獲利了解跌停，文曄 (3036-TW) 跌 3.37%
矽智財 (IP) 大廠安謀 (Arm) 近日在美國發表首款自家晶片 Arm AGI CPU，由台積電 3 奈米製程代工生產，25 日股價價大漲，激勵矽智財台廠概念股力旺 (3529-TW) 漲 6.4%，安國 (8054 -TW)、神盾 (6462 -TW)、景碩 (3189-TW) 一度大漲逾 4% 以上。
散熱族群因 AI 伺服器與高效能運算 (HPC) 需求推動下，今日除了奇鋐漲停，高力 (8996-TW) 漲半根停版、尼得科超眾 (6230 -TW) 漲 4%，建準 (2421-TW)、保銳 (8054 -TW) 漲超過 2% 以上
光通訊族群部分，受惠低軌衛星題材持續發酵，包括 IET-KY(2421-TW)、聯亞 (3081-TW)、全新 (2455 -TW) 亮燈攻漲停，穩懋 (3105-TW)、環宇 - KY (4991 -TW)、聯鈞 (3450-TW) 漲半根停版、光聖 (6442-TW) 漲 3.42%。
法人表示，指數強勢上漲量縮，但短期均線架構仍偏弱，技術面先以反彈視之，短線操作仍應審慎保有彈性，個股確實依技術面、題材短線因應
美股前日表現部分，道瓊工業指數上揚 305.43 點或 0.66%、收 46,429.49 點；標普 500 指數上漲 35.53 點或 0.54%、收 6,591.90 點；那斯達克指數揚升 167.94 點或 0.77%、收 21,929.83 點；費城半導體指數漲 95.04 點或 1.21%、收 7,967.74 點。
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