台股站上4萬5大關、外資加碼368億 三大法人買超367.41億元
鉅亨網新聞中心
黃仁勳今 (1) 日 GTC 大會演講，並發表 RTX Spark 筆電，宣告「重新發明」 AI PC ，引爆 AI 概念股表現，台股大盤盤中最高暴漲 1198 點至 45931.1 點歷史新天價。隨後漲幅收斂，終場收 45337.91 點創收盤新高價，上漲 604.97 點，成交量 1.4 兆元；三大法人合計買超 367.41 億元。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 368.02 億；自營商賣超 65.09 億元；投信買超 64.48 億元，三大法人合計買超 367.41 億元。
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