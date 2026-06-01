台股站上4萬5大關、外資加碼368億 三大法人買超367.41億元

黃仁勳今 (1) 日 GTC 大會演講，並發表 RTX Spark 筆電，宣告「重新發明」 AI PC ，引爆 AI 概念股表現，台股大盤盤中最高暴漲 1198 點至 45931.1 點歷史新天價。隨後漲幅收斂，終場收 45337.91 點創收盤新高價，上漲 604.97 點，成交量 1.4 兆元；三大法人合計買超 367.41 億元。