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台股站上4萬5大關、外資加碼368億 三大法人買超367.41億元

鉅亨網新聞中心

黃仁勳今 (1) 日 GTC 大會演講，並發表 RTX Spark 筆電，宣告「重新發明」 AI PC ，引爆 AI 概念股表現，台股大盤盤中最高暴漲 1198 點至 45931.1 點歷史新天價。隨後漲幅收斂，終場收 45337.91 點創收盤新高價，上漲 604.97 點，成交量 1.4 兆元；三大法人合計買超 367.41 億元。

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台股站上4萬5大關、外資加碼368億 三大法人買超367.41億元。(圖:鉅亨網資料照)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 368.02 億；自營商賣超 65.09 億元；投信買超 64.48 億元，三大法人合計買超 367.41 億元。



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