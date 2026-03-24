鉅亨網記者劉玟妤 台北
美國總統川普宣布，暫停攻擊伊朗能源基礎設施 5 天，市場情緒回溫，美股四大指數收紅，帶動台股今 (24) 日早盤反彈，在電子權值股領軍下，早盤以 33062.89 點開出，一度大漲逾 600 點，最高漲至 33361.46 點，預估成交量 6600 億元。
電子權值股今天全面走揚，台積電 (2330-TW) 開盤漲 40 元，漲逾 2%，鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，台達電 (2308-TW) 漲勢凌厲，漲逾 3%，日月光 (3711-TW) 漲逾 2%，聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 也都小漲表態。
老 AI 族群今天紛紛回神，電子五哥皆有所表態，緯創 (3231-TW) 漲逾 1%，緯穎 (6669-TW) 漲逾 3%，英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 皆漲逾 2%，仁寶 (2324-TW) 也小漲表態。
散熱與機殼族群今天表現同樣亮眼，散熱族群中，健策 (3653-TW) 大漲逾半根停板，雙鴻 (3324-TW) 漲逾 2%；機殼類股方面，迎廣 (6117-TW)、晟銘電 (3013-TW) 漲逾 2%，勤誠 (8210-TW) 也有超過 1% 漲幅。
另外，半導體測試介面廠今天也走高，旺矽 (6223-TW) 漲逾 4%，穎崴 (6515-TW) 漲逾 3%，貿聯 - KY(3665-TW) 漲逾 2%，信驊 (5274-TW) 漲逾 1%。
美股四大指數全數收紅，道瓊指數上漲 631 點或 1.38%，收 46208.47 點；那斯達克指數上漲 299.15 點或 1.38%，收 21946.76 點；S&P 500 指數上漲 74.52 點或 1.15%，收 6581 點；費城半導體指數上漲 102.52 點或 1.34%，收 7773.13 點。
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