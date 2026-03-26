鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-26 17:22

台股今 (26) 日早盤在台積電與記憶體族群領軍下，一度大漲逾 400 點，最高漲至 33892.56 點，不過漲勢後繼無力，終場跌 101.49 點或 0.3%，以 33337.62 點作收，月線得而復失，成交量 7364.13 億元。外資今天轉賣 79.2 億元，台積電、鴻海皆遭減碼逾 5000 張。

外資反手賣超79.2億元 撤出面板、記憶體股 著墨具漲價題材內需股。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資由買轉賣，賣超 79.2 億元，投信與自營商同站買方，投信買超 43.32 億元，連 5 買，自營商則買超 32.95 億元，連 2 買，三大法人合計賣超 2.94 億元。

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外資今天減碼電子權值雙雄，鴻海遭賣超 5428 張，台積電則遭賣超 5190 張；主要減碼面板和記憶體股，賣超群創 3.9 萬最多，並同步減碼力積電 3 萬張，凱基金 2.4 萬張，南亞科 1.8 萬張，台新新光金 1.8 萬張，友達 1 萬張，臺企銀 6824 張，南亞 6050 張，啟碁 5546 張。

外資買超部分，主要著墨具有漲價題材的內需股買超中鋼 3.1 萬張、台化 1.7 萬張、台塑 1.6 萬張、中石化 8972 張，以及電子股中的華通 2.2 萬張，臻鼎 - KY 9933 張，和碩 9766 張，定穎投控 9042 張；另外買超兆豐金 8973 張，玉山金 7643 張。

投信今天減碼華邦電 5243 張，南亞 3169 張，鈺融 2654 張，其他如南亞科、旺宏、金像電、緯創、亞泥、裕民以及長榮航都進到投信賣超前十名個股。