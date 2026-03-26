鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-26 08:42

外媒最新報導指出，PC 硬體漲勢已從記憶體延伸至處理器領域，英特爾與超微全系列處理器 (CPU) 價格將上調 10% 至 15%。

根據《Techradar》報導，目前 CPU 市場正面臨一波平均 10% 至 15% 的價格上漲，且同時波及伺服器與消費級產品，供應鏈壓力持續擴大。

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供應鏈消息人士透露，英特爾與超微已分別通知客戶，將在下月起調高處理器價格。受此影響，相關產品訂單交付週期明顯拉長，由過去的數個禮拜延長至數月甚至更久。

某遊戲 PC 廠商高層匿名指出，2026 年第二季 CPU 供應將進一步趨緊，原因是廠商將更多產能優先分配給資料中心產品線，導致消費級 PC 可取得的處理器數量顯著下降，即使經銷商願支付更高價格，也不一定能獲得充足貨源。

此輪供需失衡的核心驅動力仍來自 AI 算力需求的爆發。隨著資料中心對運算資源的需求激增，處理器廠商更傾向於將資源投向利潤更高的企業級市場，進一步擠壓消費級市場供給。

與此同時，整個 PC 硬體生態鏈壓力持續加劇，儲存產品價格同樣大幅上漲，部分高階設備甚至因成本失控而被迫取消。