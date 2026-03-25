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大菸草時刻！洛杉磯陪審團裁定Meta與YouTube設計疏失 導致用戶成癮與心理受傷

鉅亨網編譯許家華

美國洛杉磯一項備受關注的社群媒體成癮訴訟於周三 (25 日) 出現關鍵進展，陪審團裁定 Meta (META-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 旗下影音平台 YouTube 存在疏失，未充分警告用戶使用其平台可能帶來的風險，並認定相關過失對原告心理傷害構成「重大因素」，此判決恐對整體科技產業產生深遠影響。

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（圖：REUTERS/TPG）

該案於今年 1 月底在洛杉磯高等法院開庭審理，原告為一名化名 K.G.M.(Kaley) 的年輕女性，指控其在童年時期因長期使用 Instagram 與 YouTube 而產生成癮，陪審團於 3 月 13 日開始審議，最終裁定支持原告主張。原告指出，長時間接觸平台推薦內容與持續推送通知，使其難以停止使用，進而導致嚴重身體形象扭曲、憂鬱及自殺意念等心理健康問題。


此案被多位專家形容為社群媒體產業的「大菸草時刻」，類比 1990 年代菸草公司因隱瞞產品危害而遭判賠巨額賠償的歷史性事件。法律界認為，若類似判決持續出現，恐對科技公司商業模式與責任界定帶來重大改變。

值得注意的是，在另一宗獨立案件中，新墨西哥州聖塔菲陪審團周二 (24 日) 裁定 Meta Platforms 蓄意違反不公平商業行為，原因是未能妥善防範針對兒童的網路掠食者，並判處 3.75 億美元賠償。Meta 已表示將提出上訴。該案與本次洛杉磯案件分屬不同訴訟，但均反映監管與司法機構對社群平台責任的加強審視。

在為期 6 週的審理過程中，陪審團重點評估 Meta 與 YouTube 是否透過推薦演算法、自動播放等設計功能，加劇用戶沉迷並造成心理傷害。被告則否認指控，強調已採取多項措施降低潛在風險，並主張原告心理問題源自成長過程中的家庭因素，使用社群平台只是其應對創傷的方式之一。

本案同時被選為加州司法協調訴訟程序中的指標案件，將影響州內其他相關案件的裁決方向。原本列為共同被告的 TikTok 與 Snap (SNAP-US) 已在開庭前與原告達成和解，但仍涉及其他訴訟。

此外，今年夏季美國加州北區聯邦法院也將展開類似案件審理，涵蓋全美多個學區與家長提出的集體訴訟，指控 Meta Platforms、Alphabet、TikTok 及 Snap 等平台對青少年心理健康造成負面影響。

在法律策略上，原告與檢方聚焦於平台設計本身的缺陷，而非特定內容，以突破《通訊端正法》第 230 條對第三方內容責任的保護。審理期間，多位科技業高層出庭作證，包括 Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg)、 Instagram 總監 Adam Mosseri 以及 YouTube 工程副總裁 Cristos Goodrow。

Mosseri 曾表示，所謂「成癮」更應被視為「問題性使用」，祖克伯則透露，曾與蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 討論青少年福祉與平台設計議題，而 Goodrow 則強調 YouTube 並非以最大化使用時間為設計目標。


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youtube洛杉磯社群成癮meta美股科技

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