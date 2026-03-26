鉅亨網新聞中心 2026-03-26 10:59

隨著類似 AirDrop 的分享功能開始擴展至更多 Android 裝置，谷歌 (GOOGL-US) 現已宣稱，Android 已在網頁瀏覽速度上超越 iPhone，成為目前最快的行動平台。

根據 Chromium Blog 最新報告，近期一系列優化已將 Android 旗艦機在關鍵業界基準測試中的表現推升至歷史新高，包括 Speedometer 3.1 與 LoadLine。

‌



其中，Speedometer 是由 Apple、谷歌與 Mozilla 共同開發的測試工具，透過模擬點擊、瀏覽與滑動等日常操作，評估瀏覽器的流暢度與回應速度。谷歌公布的測試結果顯示，未具名的 Android 旗艦機在此項測試中，表現已超越某「競爭行動平台」（即 iOS）的最新機種。

另一項工具 LoadLine 則是由谷歌與合作夥伴開發的新型基準測試，主要衡量使用者點擊連結後的開啟速度。谷歌表示，在這項測試中，高階 Android 手機的速度最高可比非 Android 裝置快上 47%。

谷歌指出，這波網頁瀏覽效能提升，主要來自所謂的「垂直整合」策略。透過與晶片與手機製造商緊密合作，谷歌能針對特定硬體調校 Android 核心與 Chrome 引擎，使其運作效率更佳。不過，谷歌也坦言，實際體感差異可能不如基準測試數據所呈現的幅度。