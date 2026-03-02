2026年開年遇冷 中國車企由「價格戰」轉向「金融戰」

鉅亨網新聞中心 2026-03-02 14:40

2026 年 2 月，中國汽車市場遭遇了被業內稱為「史上最慘」的開局。根據乘聯會數據，1 月狹義乘用車零售銷量年減 13.9%，新能源汽車銷量更驟降 20%，滲透率從去年底的 6 成回落至 38.6%。據陸媒《汽車商業評論》報導，面對政策退坡後的需求透支與慘淡銷量，各大車企不再像往年那樣僅僅依賴「價格戰」火拚，而是轉向了一場以「7 年超低息」為核心的金融槓桿大戰。

從「價格戰」轉向「金融戰」的策略異化

這場金融戰的導火線再次由特斯拉 (TSLA-US) 點燃。1 月初，特斯拉推出年化利率僅 0.98% 的 7 年低息方案，將金融貼息作為直接降價的替代品。隨後，造車新勢力迅速跟進：小米汽車為 YU7 推出首付 4.99 萬元起、年化約 1.93% 的方案；蔚來更將年化費率壓低至 0.49%；理想則針對家庭用戶推出前三年免息的精準策略。

傳統車企的反擊則更為激進。東風日產與廣汽豐田將貸款期限拉長至 8 年 (96 期)，試圖透過極低的日供來吸引預算有限的消費者。目前，加入這場金融大戰的品牌已達 27 家。

中國車企之所以選擇金融槓桿，是為了在不觸動官方指導價、保住「價格體面」的前提下，實質性地降低購車門檻，並將促銷成本從營收端轉移至財務端。

政策助力與長期綁定的野心

此輪超長貸的普及，得益於政策的適時開放。2025 年起，官方允許個人消費貸款期限可階段性由 5 年延長至 7 年，並提供財政貼息。對車企而言，長達 84 期的合約本質上是將客戶轉化為長達 7 年的深度綁定用戶，有利於鎖定車輛全生命週期的服務價值，如換電權益與能源生態。

然而，這場金融狂歡背後暗藏危機。對於消費者而言，超長貸款意味著總利息支出的增加。更嚴峻的風險在於技術貶值：新能源車技術更迭極快，1 年保值率普遍低於 70%。

當貸款期限超過車輛的最佳技術壽命，消費者極易陷入車輛殘值不足以覆蓋貸款餘額的「負資產」窘境。若固態電池、L4 級自動駕駛等技術能在 3-5 年內普及，屆時消費者手中的車輛可能已嚴重過時，且二手車殘值可能已跌至冰點。

根據《2025 年度中國汽車保值率報告》，純電動中型 SUV 1 年保值率普遍低於 70%。即便是排名前三的特斯拉 Model Y、極氪 7X 和樂道 L60，保值率也僅分別為 71.97%、69.86% 和 69.75%。