鉅亨網新聞中心 2026-03-26 15:10

具身智能賽道迎來里程碑時刻，杭州宇樹科技 (Unitree) 的科創板 IPO 申請已正式獲得上交所受理，此次擬募資人民幣 42.02 億元。這家以四足機器人出圈、人形機器人登上春晚舞台的明星企業，正由其 90 後創辦人王興興帶領，正式衝刺「具身智能第一股」的寶座。

根據招股書披露，宇樹科技打破了機器人公司長期燒錢的慣例，展現出驚人的成長潛力。該公司 2025 年營收飆升至 17 億元，同比增速超過 330%，扣非後淨利潤達 6 億元，同比增長 674.29%。

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其中，人形機器人業務表現尤為突出，2025 年其收入已正式超越四足機器人，成為公司最大的增長極，且該年度人形機器人出貨量位居全球第一。公司毛利率也從 2023 年的 44.22% 攀升至 60.27%，顯示其核心技術帶來的溢價能力與成本管控效率。

這場 IPO 預計將在杭州掀起新一波「造富浪潮」。創辦人王興興直接持有公司 23.82% 的股份，是第一大股東，若公司上市後市值如投資圈預期衝上千億，王興興有望成為 A 股首位 90 後新首富。

除了創辦人外，宇樹科技約 480 名員工中，核心技術人員多為 90 後，許多人已透過「上海宇翼」等員工持股平台獲得股權激勵。一旦順利上市，杭州濱江區將誕生批量千萬富豪，續寫這座城市的造富傳奇。

宇樹科技背後的投資陣容極其豪華，美團為其第二大股東 (持股 9.65%)，紅杉中國、經緯創投、順為資本亦緊隨其後。此外，騰訊、阿里巴巴、螞蟻集團等杭州本土巨頭也紛紛入局。