募資逾750億美元！傳SpaceX打算最快本周提交IPO申請 目標6月掛牌上市

美國科技媒體《The Information》引述消息人士最新報導，SpaceX 可能打算在本周稍晚或是下周向監管機構提交 IPO 招股說明書。

一位知情人士透露，此次秘密提交將正式敲定馬斯克旗下這家火箭與通信公司的 IPO 計畫，目標是在 6 月掛牌上市。此次 IPO 將檢驗投資人對這宗有望成為美國史上規模最大 IPO 案的認購熱情，規模將遠超以往。