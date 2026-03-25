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募資逾750億美元！傳SpaceX打算最快本周提交IPO申請 目標6月掛牌上市

鉅亨網編譯陳韋廷

美國科技媒體《The Information》引述消息人士最新報導，SpaceX 可能打算在本周稍晚或是下周向監管機構提交 IPO 招股說明書。

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籌資金額暴漲逾50%！傳SpaceX打算最快本周提交IPO申請 將籌資逾750億美元 (圖:shutterstock)

一位知情人士透露，此次秘密提交將正式敲定馬斯克旗下這家火箭與通信公司的 IPO 計畫，目標是在 6 月掛牌上市。此次 IPO 將檢驗投資人對這宗有望成為美國史上規模最大 IPO 案的認購熱情，規模將遠超以往。


這名知情人士還指出，參與 IPO 籌備工作的顧問預計，SpaceX 在 IPO 中可能打算募資超過 750 億美元，高於此前報導的 500 億美元估值。

目前，SpaceX 最新估值為 1.25 兆美元，實際募資規模與估值則將在 IPO 前幾周最終確定。


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IPOSpaceX美股上市掛牌馬斯克募資籌資估值

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