鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-22 06:20

太空製造巨頭 SpaceX 提交上市申請、預計改寫 IPO 紀錄之際，市場也開始浮現另一項大膽猜測：華爾街下一件大事可能是 SpaceX 最終與特斯拉合併。

Wedbush 分析師 Dan Ives 團隊週四 (21 日) 最新研究報告指出，隨著合作關係持續深化，SpaceX 與特斯拉 (TSLA-US) 有望在 2027 年完成合併，進一步擴大馬斯克在 AI 領域的布局。

‌



招股書中「TESLA 」一詞共出現 87 次

SpaceX 週三正式公開 S-1 IPO 招股書，引發市場高度關注。投資人正試圖從文件內容評估這家火箭公司的未來價值，而其中一大焦點，就是 SpaceX 與特斯拉日益緊密的合作關係。

招股書顯示，「TESLA (特斯拉)」一詞共出現 87 次，「Musk (馬斯克)」則出現 174 次，凸顯特斯拉在 SpaceX 生態系中的重要性。

(圖：shutterstock)

文件指出，特斯拉曾投資 xAI，而 xAI 已於今年 2 月與 SpaceX 完成整合，使特斯拉間接持有約 1,900 萬股 SpaceX 股權。

兩家公司近年也同步將重心押注 AI 發展。SpaceX 正規劃建設「軌道資料中心」，招股書中「Orbital (軌道)」一詞共出現 163 次；特斯拉則積極推進 Robotaxi 與人形機器人布局。

此外，SpaceX 與特斯拉正攜手英特爾 (INTC-US) 建設 Terafab 晶片製造設施，以因應 AI 對高階晶片需求快速成長。招股書也揭露，雙方正在共同開發數位 AI 助理。

除了技術合作，雙方在人事與商業往來上也越來越密切。Ira Ehrenpreis 同時擔任特斯拉與 SpaceX 董事；SpaceX 董事 Antonio Gracias 與 Steve Jurvetson 過去亦曾任特斯拉董事。

商業合作方面，特斯拉協助 SpaceX 採購作業，xAI 曾向特斯拉採購服務，SpaceX 則導入特斯拉能源儲存系統；此外，特斯拉也曾於 X 平台投放廣告，而 X 已與 xAI 合併。

值得注意的是，SpaceX 在招股書中明確表示，未來計劃探索與特斯拉更多策略合作領域，並指出雙方已透過一系列規模有限但成功的合作案，建立穩固且具建設性的合作基礎。

合併猜測甚囂塵上

Ives 表示：「一步一步來，最終聖杯可能是以某種形式整合 SpaceX 與特斯拉，在這兩家顛覆性科技巨頭之間建立連結，進一步引領 AI 革命。」

Ives 稱，特斯拉已持有 SpaceX 股權，加上雙方共同打造 Terafab 設施，顯示合作正持續深化，2027 年整合可能性正在提升。

他認為，馬斯克希望掌握更多 AI 生態系資源，而最終目標可能是以某種形式整合 SpaceX 與特斯拉，串聯太空、電動車、自駕、人形機器人與 AI 基礎建設等業務，打造更完整的科技版圖。

曾於 2023 年撰寫了馬斯克的暢銷傳記，現任杜蘭大學歷史系教授 Walter Isaacson 先前就預測：「馬斯克總是讓他的工程師在兩家公司之間來回調動。我認為他想把這兩家公司打造成一家大公司。」

不過，預測市場 Kalshi 交易員認為，SpaceX 與特斯拉在 2027 年 5 月前完成合併的機率僅約 33%，若提前數個月完成，可能性更低。