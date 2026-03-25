鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-25 09:45

《路透》報導，OpenAI 周二 (24 日) 表示，將停止其影片生成工具 Sora 的服務。此舉令外界意外，顯示這家 ChatGPT 開發商正加速聚焦企業產品，為今年稍晚可能的上市做準備。

OpenAI停用Sora影片平台，聚焦企業產品布局(圖：Shutterstock)

Sora 團隊在社群平台 X 發文表示，「我們將向 Sora 說再見…… 我們知道這個消息令人失望。」並補充，關於應用程式與 API 的時間表，以及如何保存用戶作品的細節，將於稍後公布。

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這項宣布距離 OpenAI 前一天發布 Sora 安全標準的部落格文章僅隔一天。

隨著 Sora 停用，OpenAI 也將終止去年 12 月宣布與迪士尼 (Disney) 的合作。迪士尼發言人表示，公司尊重「OpenAI 退出影片生成業務、轉向其他優先事項的決定」。

根據這項為期三年的協議，迪士尼原計劃向 OpenAI 投資 10 億美元，並允許該 AI 新創在 Sora 中使用星際大戰 (Star Wars)、皮克斯 (Pixar) 與漫威 (Marvel) 系列角色。

一名知情人士透露，迪士尼團隊前一晚仍與 OpenAI 的 Sora 團隊合作，當時才得知合作夥伴正「轉變策略」。

OpenAI 於 2024 年初首次推出 Sora，該軟體可依文字提示生成接近電影品質的影片，震撼市場。此舉也促使美國與中國的 AI 公司加速推出各自的影片生成模型。

公司並於 2025 年 9 月推出獨立的 Sora 應用程式，讓用戶可創作並分享 AI 影片，這些影片可基於受版權保護的內容生成，並在類似社群媒體的串流平台上分享。

率先報導此消息的《華爾街日報》指出，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 已向員工宣布，公司將逐步終止使用其影片模型的產品。

報導亦指出，除了消費者應用外，OpenAI 也將停止面向開發者的 Sora 版本，並不再於 ChatGPT 中支援影片功能。

此舉正值 OpenAI 面臨加快發展企業與程式開發產品的壓力，隨著 AI 新創與科技巨頭競爭升溫，市場競爭愈發激烈。