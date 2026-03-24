軟體股倒一片 Anthropic更新再度引爆AI顛覆恐慌

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-25 07:10

《MarketWatch》報導，隨著一家備受關注的人工智慧 (AI) 公司發布新產品，引發投資人擔憂部分軟體公司的應用恐被取代，軟體類股周二 (24 日) 大幅下跌。

軟體股重挫，Anthropic更新再度引爆AI顛覆恐慌(圖：Shutterstock)

追蹤軟體股的指標 ETF——iShares 擴展科技軟體類股 ETF(IGV-US)——周二收盤下跌 4.29%，使該 ETF 本月首度轉為負報酬。

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Anthropic 宣布於周一推出更新，讓其 AI 代理 Claude 能夠利用使用者的電腦完成任務。今年以來，Anthropic 的產品發布已多次衝擊軟體產業，並帶動更廣泛的拋售潮。

但該類股本月初一度出現回溫跡象。在該 ETF 於 1 月大跌 14.6%、創下 2008 年 10 月重挫 23% 以來最差單月表現後，2 月再跌 9.7%，3 月首周曾反彈 7.9%，之後觸頂回落。

周二的賣壓顯示，市場的平靜情緒消退得相當迅速。

瑞穗證券分析師 Daniel O’Regan 表示，隨著 Claude 擴展「電腦操作」能力，市場再度擔憂 AI 代理最終可能繞過傳統軟體授權模式，進而壓縮長期定價能力，導致軟體股承壓。

他補充，即使短期基本面並未出現變化，市場仍出現此類反應。

在 iShares 軟體 ETF 中，周二表現最差的四檔個股為 Circle Internet(CRCL-US)、SentinelOne(S-US)、HubSpot(HUBS-US) 及 UiPath(PATH-US)。其中，Circle 股價重挫 20%，SentinelOne 與 HubSpot 均下跌逾 9%，UiPath 下跌逾 8%。

Circle 股價預計將創下 2025 年 6 月上市以來最大單日跌幅。不過，O’Regan 指出，該股下跌可能與一項新規有關——該規定禁止平台對穩定幣提供收益。

根據 Claude 部落格貼文，Anthropic 的新工具讓 Claude 可自動開啟檔案、使用瀏覽器並執行開發者工具。當 Claude「無法取得所需工具」時，還能透過「點擊與操作螢幕畫面」來完成任務。

使用者也可以透過手機傳訊給 Claude，請其執行任務。該新功能可在本地裝置上運行，類似開源代理 OpenClaw。

O’Regan 在周二的報告中指出，這項新產品發布只是當天軟體股下跌的原因之一。他認為，更廣泛地來看，該產業承壓「與其說是基本面問題，不如說是資金流動所致」。

他表示，「籃子交易、自訂指數與 ETF 正在推動無差別賣壓，無論企業體質如何，只要與該產業相關就被一併賣出。」