鉅亨網編輯林羿君 2026-03-25 09:45

摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙週二 (24 日) 表示，儘管伊朗戰爭在短期內帶來風險，但從長期來看，反而可能提升中東實現持久和平的機會。

戴蒙在華盛頓特區與 Palantir 高層、前國會議員麥克 · 加拉格爾（Mike Gallagher）對談時指出，雖然目前無法預知戰爭結果，短期風險確實存在，但他認為這場衝突從長遠來看其實增加了和平的機會。

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他認為，關鍵轉變在於區域強權利益正逐漸趨於一致。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、美國與以色列，如今都希望實現長期和平，尤其是波斯灣國家，已展現出朝此方向推進的意願。現在各國的態度，已經和 20 年前完全不同，追求和平已成為共同目標。

這場衝突始於上個月，美國與以色列對伊朗發動數百次打擊，其中一次行動更擊斃該國最高領袖。戰事也迅速衝擊全球市場，由於供應中斷，油價大幅上揚。

身為全球市值最大銀行的掌舵者，戴蒙也從經濟層面闡述其對中東局勢的看法。他指出，該地區對外國直接投資的依賴極高，而這些資金多年來持續流入波斯灣國家，但若缺乏穩定環境，資金將迅速枯竭。

戴蒙直言：「他們不可能在鄰國不斷向資料中心發射彈道飛彈的情況下，維持投資吸引力。」

在這場涵蓋廣泛議題的訪談中，戴蒙也談及人工智慧對勞動市場的影響、穩定幣，以及摩根大通位於紐約的新全球總部，但國家安全與地緣政治顯然成為核心焦點。

戴蒙強調，美國必須在關鍵國安產業上「振作起來」，這也是他去年發起 1.5 兆美元倡議的動力。他對於美國自身政策阻礙發展感到深切挫折，並以美國無法生產足夠彈藥為例，批評美國正變得像歐洲一樣，在預算調整與採購程序上僵化且缺乏效率。

此外，戴蒙直言，美國政府與企業界過去數十年在對中政策上「犯下重大錯誤」，包括對中國關鍵零組件的高度依賴。他並提醒，美國應預設未來可能因中國對台灣的主張而爆發衝突。

戴蒙表示：「我們應該承認，中國在某些領域確實表現卓越，例如電池、汽車、無人機與造船，同時也要正視自身不足，並做好準備，一旦對方成為對手，能夠正面應對。」