鉅亨網編譯段智恆 2026-03-25 01:30

《路透》周二 (24 日) 報導，歐盟原定於 4 月 15 日提出將俄羅斯石油進口永久禁令入法的提案，現已決定延後提交。根據最新公布的歐盟立法議程，此項提案將不再按原訂時程推出。歐盟官員表示，提案並未取消，仍將公布，但因「當前地緣政治發展」影響而延後。

近期中東局勢升溫，尤其美國與以色列對伊朗的戰事，引發國際能源供應緊張。國際能源署指出，該衝突正造成史上最大規模的石油供應衝擊，推升全球油價大幅上漲，也使歐盟在能源政策上面臨更複雜的考量。

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此次提案的核心，是將歐盟在 2027 年底前全面停止進口俄羅斯石油的政策正式入法。歐盟已通過法規，要求在同一時間點前逐步淘汰俄羅斯天然氣進口。若提案通過，未來即使烏俄戰爭達成和平協議並解除對俄制裁，相關石油禁令仍將持續有效。

實際上，該提案對短期能源供應影響有限。數據顯示，截至 2025 年第四季，歐盟自俄羅斯進口的石油僅占約 1%，自 2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐盟已大幅降低對俄能源依賴，海運石油制裁亦幾乎切斷相關供應。

目前仍持續進口俄羅斯石油的歐盟國家僅剩匈牙利與斯洛伐克。此前烏克蘭表示，俄羅斯無人機攻擊其境內輸油設施，導致供應中斷，引發兩國不滿，並指控烏方刻意延後恢復輸送，相關爭議亦導致匈牙利阻擋歐盟對烏克蘭的貸款案。

此外，該提案原訂於匈牙利國會選舉後三天提出。匈牙利總理奧班長期與俄羅斯維持良好關係，並強烈反對任何形式的能源禁令。歐盟執委會主席范德賴恩則表示，若歐洲重新依賴俄羅斯能源，將是「戰略性錯誤」，並可能使歐洲在安全上更加脆弱。