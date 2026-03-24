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台股

「TACO交易」尋求避險！台股ETF受益人不減反增 00961、00922躍升資金避風港

鉅亨網記者張韶雯 台北

美伊衝突等地緣政治風險持續牽動全球金融市場，在川普政府針對中東局勢的發言與政策頻繁轉折下，市場陷入「TACO 交易」的保守氛圍 。儘管美股前一日受美伊暫停軍事行動的消息激勵而強彈，但台股今 (24) 日表現卻開高走低，盤中一度衝上 33361.46 點後賣壓出籠，終場下跌 110.26 點，收在 32612.24 點 。在震盪格局中，資金明顯轉向台股 ETF 尋求避險，其中 FT 臺灣永續高息（00961-TW）與國泰台灣領袖 50（00922-TW）受益人數月增率雙雙突破 30%，成為近期投資人抗震的首選標的 。

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川普政策反覆引發TACO交易！台股ETF受益人逆勢衝00961、00922躍升資金避風港。（圖：shutterstock）

近期市場受美伊戰事消息面牽動，雖然川普宣布暫停對伊朗能源基礎設施進行軍事打擊五天，暫緩市場的避險情緒，支撐美股道瓊指數週一狂漲 631 點，標普 500 與那斯達克指數也同步創下逾一個半月來最大單日漲幅 。市場人士分析指出，由於政策訊號反覆且地緣政治風險並未完全根除，投資人對於方向判斷趨於保守，導致台股在創下盤中高點後，資金撤出意願轉強，成交值達 6643.52 億元，維持明顯的高檔震盪態勢 。


在市場波動加劇之際，資金並未全面撤離股市，而是轉向以 ETF 作為主要的承接工具。觀察近一個月台股 ETF 受益人數變化，買盤主要集中在市值型、高股息以及特定的科技主題型產品 。

根據最新數據統計，受益人數月增率前十名呈現資金高度集中的趨勢：FT 臺灣永續高息（00961-TW）：月增率 32.47% 奪冠 ；國泰台灣領袖 50（00922-TW）：月增率 31.14% 緊隨其後 ；富邦摩台（0057-TW） 與 保德信市值動能 50（009803-TW）：分別增長 27.07% 與 20.65%；富邦科技（0052-TW）、元大電子（0053-TW）、元大台灣 50（0050-TW）：月增率也維持在 14% 至 17% 之間 。

值得注意的是，這波買盤並非盲目追逐，而是展現出「避風港」的特質。若對比大盤近一個月下跌 3.44% 的表現，多檔熱門 ETF 如 0057 跌 2.81%、009803 跌 1.94%、0053 跌 2.2% 以及 00961 跌 3.04%，其跌幅均小於大盤 。這顯示投資人更偏好兼具抗跌防禦性與中長線成長題材的標的 。

市場法人進一步分析，台股目前基本面與籌碼面仍有支撐，企業獲利與整體電子產業趨勢並未轉弱 。儘管短線受到戰事、國際政策與消息面的干擾，造成盤勢波動劇烈，但在基本面穩固的前提下，資金透過 ETF 進場布局，反映出市場對台股中長期後市仍具信心 。

表：近一個月台股 ETF 與受益人數月增率

代號

股票名稱

收盤價 (元)

近一個月漲幅 (%)

受益人數月增率

00961

FT 臺灣永續高息

9.89

-3.04

32.47%

00922

國泰台灣領袖 50

27.52

-9.17

31.14%

0057

富邦摩台

222.85

-2.81

27.07%

009803

保德信市值動能 50

15.2

-1.94

20.65%

0052

富邦科技

44.13

-3.65

17.43%

0053

元大電子

166.75

-2.2

16.52%

0050

元大台灣 50

74.4

-3.88

14.72%

00935

野村臺灣新科技 50

36.65

-2.34

9.96%

00896

中信綠能及電動車

20.49

-5.09

9.25%

TWA00

加權指數

32612.24

-3.44

 

資料來源: CMoney (2026.03.24)


文章標籤

美伊戰爭中東美股川普TACO台股ETF高息殖利率0096100922

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集中市場加權指數32612.24-0.34%
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國泰台灣領袖5027.52+0.11%

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