鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-25 08:00

今年來股市先漲後跌，截至 3/23，美股三大指數回吐先前的漲幅，標普五百、那斯達克、道瓊指數累計跌幅皆在 4% 以上。而台灣掛牌的主動式海外股票型 ETF 中，仍有三檔的今年來股價呈現上漲，主動統一全球創新 (00988A-TW) 漲幅甚至超過 25%。績效亮麗吸引資金青睞，統一 00988A 今年來規模暴增逾 46% 亦稱冠。

今年來主動式海外股票型ETF三檔上漲 統一00988A股價狂飆逾25%。(圖：shutterstock)

根據 CMoney 統計至 3/24，全市場五檔主動式海外股票型 ETF，今年來股價表現出現分化。其中，主動統一全球創新 (00988A-TW) 股價持續創下新高，今年來累計漲幅達到 25.79%，比第二名的漲幅高出 8 個百分點。統一 00988A 股價強勢上漲，帶動大量資金流入。截至 3/23，這檔 ETF 今年來規模增幅高達 46.83%，為主動式海外股票型 ETF 第一名。

‌



近一月中東陷入戰火，波及國際原油及天然氣運輸，能源價格暴漲，投資人擔憂重回通膨惡夢，全球市場氛圍轉趨保守。CMoney 截至 3/20 數據顯示，多數主動式海外股票型 ETF 近一月的受益人數皆下滑，但有兩檔 ETF 的人氣卻逆勢上升。主動統一全球創新 (00988A-TW) 近一月受益人數增幅更達到 36.29%，總受益人數大增逾 1.77 萬人至 6.67 萬人，顯示投資人在股市震盪時用腳投票，對 ETF 擇優加碼。