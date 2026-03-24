鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-24 14:04

中東戰事反覆擺盪，台股今 (24) 日開高收復 33K 大關，但是盤中跳水，指數翻黑一度下殺百點。在行情震盪中，從大型 ETF 中撿鑽石最聰明，觀察規模前十大海外股票型 ETF 近月績效，發現有兩檔主動式 ETF 展現絕佳抗震力，其中，主動統一全球創新 (00988A-TW) 一個月、兩個月、三個月股價漲幅全都居冠，霸榜規模前十大海外股票 ETF 的績效王。

近3月飆漲26%！00988A無懼震盪 穩坐規模前十大海外ETF績效冠軍。(圖:shutterstock)

隨著海外股票 ETF 規模持續壯大，投資人在挑選標的時，除了看重規模與流動性，能賺錢更重要。據 CMoney 統計，規模前十大海外股票 ETF 的近三個月績效，00988A 累積漲幅高達 26.09%，主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 漲 18.15%，只有這兩檔主動式 ETF 漲幅超過兩位數。

‌



將時間拉近來看，在近一個月表現中，十檔 ETF 僅有 00988A 與 00757 力守正報酬，分別漲 1.67% 與 0.23%，其餘全面下跌。而近兩個月的走勢，統一 00988A 上漲 11.73%，是唯一雙位數報酬，00990A 則漲 8.81%，以及被動 ETF 的 00882 也小漲 1.38% 之外，其餘七檔全數負報酬。

展望後市，00988A 基金經理人陳意婷表示，2026 年被視為 AI Agent 元年，隨著 AI Agent(如 Open Claw) 滲透率提升，Token 消耗量呈指數型增長，Gartner 預估 2028 年前，全球 AI 推理消耗的算力將是訓練的 3 倍以上。

由於算力資源稀缺，美國、中國大型 CSP 業者陸續開始漲價，有利其營收成長。產業上鎖定 AI 供應鏈、能源、基建、國防及衛星供應鏈，持續看好記憶體、光通訊及電力設備，以及可維持強勢定價能力產業。

鉅亨網記者陳于晴製表