亞洲世紀來了！博鰲報告：全球AI發展重心轉向亞洲 中國擁全鏈條成熟度與規模化落地能力
鉅亨網編譯陳韋廷
周二 (24 日) 上午，博鰲亞洲論壇 2026 年會發布《亞洲經濟前景及一體化進程 2026 年度報告》和《可持續發展的亞洲與世界 2026 年度報告－世界大變革下的亞洲永續發展》兩份旗艦報告，對亞洲經濟趨勢、成長前景及綠色低碳等進行全面分析。
報告稱，受國際貿易環境不確定性、全球債務壓力及地緣政治風險上升影響，2026 年世界經濟成長將放緩，亞洲經濟成長率恐略微下降至 4.5%，但亞洲仍具強勁韌性，以購買力平價計算，GDP 佔世界經濟比重預計從去年的 49.2% 升至 2026 年的 49.7%，仍是主要成長引擎。
金融市場方面，2025 年多數亞洲經濟體股指上漲，今年則受宏觀情勢、Fed 降息及地緣風險等影響，市場不確定性加大，但多數股指料將持續上漲，貨幣恐延續升值，10 年期公債殖利率分化，銀行業營運穩健。
財政上，多數亞洲經濟體持續擴張，部分整頓債務，通膨走低促貨幣政策寬鬆，但 Fed 政策恐干擾節奏。亞洲仍是全球直接投資最青睞區域，中國與東協吸引力突出，正從「資金接受者」轉為對外投資者，內部對外直接投資依賴度升至 51.03%。
此外，亞洲綠色轉型成世界引領力量，中、印、東協、波灣國家發展太陽能、風電等再生能源，佈局氫能、電網現代化，綠色經濟快速成長。數位化與綠色化融合催生變革，中國「東數西算」是重要實踐。
互聯互通上，中寮鐵路等「硬聯通」與數位貿易、碳市場對接等「軟聯通」並進，RCEP、「一帶一路」等建構機制化網。
創新融資方面，亞太地區成全球 GSS + 債券發行重要力量，公私合作吸引社會資本，ESG 要求嵌入專案全週期。
面向未來，報告指出，各方可打造「亞洲智慧一體化」新藍圖的路徑設計，核心在於建構既有彈性又具前瞻性的軟性機制，透過規則互認、優勢互補、政策互信與發展互利，將分散的技術、市場與治理優勢整合為整體競爭力，為區域 AI 發展提供制度性支撐與策略引導；在智慧製造與工業 AI、智慧金融科技與數位經濟以及醫療健康與生命科學領域合作。
延伸閱讀
- Fed戴莉：利率目前沒有單一最可能路徑
- 馬斯克豪砸數百億蓋2奈米廠「Terafab」！算力達全球AI總量50倍
- 央行傳聲筒：Fed恐迎史上最尷尬權力交接
- 特斯拉股價看空警示！長期大多頭喊賣出、定目標價150美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇