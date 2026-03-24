鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-24 16:40

周二 (24 日) 上午，博鰲亞洲論壇 2026 年會發布《亞洲經濟前景及一體化進程 2026 年度報告》和《可持續發展的亞洲與世界 2026 年度報告－世界大變革下的亞洲永續發展》兩份旗艦報告，對亞洲經濟趨勢、成長前景及綠色低碳等進行全面分析。

亞洲世紀來了！博鰲報告：全球AI發展重心轉向亞洲 中國擁全鏈條成熟度與規模化落地能力(圖:shutterstock)

報告稱，受國際貿易環境不確定性、全球債務壓力及地緣政治風險上升影響，2026 年世界經濟成長將放緩，亞洲經濟成長率恐略微下降至 4.5%，但亞洲仍具強勁韌性，以購買力平價計算，GDP 佔世界經濟比重預計從去年的 49.2% 升至 2026 年的 49.7%，仍是主要成長引擎。

‌



財政上，多數亞洲經濟體持續擴張，部分整頓債務，通膨走低促貨幣政策寬鬆，但 Fed 政策恐干擾節奏。亞洲仍是全球直接投資最青睞區域，中國與東協吸引力突出，正從「資金接受者」轉為對外投資者，內部對外直接投資依賴度升至 51.03%。

此外，亞洲綠色轉型成世界引領力量，中、印、東協、波灣國家發展太陽能、風電等再生能源，佈局氫能、電網現代化，綠色經濟快速成長。數位化與綠色化融合催生變革，中國「東數西算」是重要實踐。

互聯互通上，中寮鐵路等「硬聯通」與數位貿易、碳市場對接等「軟聯通」並進，RCEP、「一帶一路」等建構機制化網。

創新融資方面，亞太地區成全球 GSS + 債券發行重要力量，公私合作吸引社會資本，ESG 要求嵌入專案全週期。