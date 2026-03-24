美伊談判玩真的？華爾街一天從恐慌到狂飆再到謹慎 交易員：川普比戰況更難預測
鉅亨網編譯陳韋廷
美國總統川普在美東時間周一 (24 日) 上午在 Truth Social 上宣布暫緩對伊朗能源基礎設施的空襲計畫，國際油價應聲重挫逾 13%，美債殖利率顯著下滑，美股也迎來強烈反彈。川普希望盡快結束這場自三周前由其推動、已令全球經濟瀕臨危機邊緣的衝突。
BCA Research 首席策略師 Marko Papic 指出，若局勢在 7 日到 10 日內未獲緩解，全球經濟恐將陷入類似新冠疫情時期的停擺狀態，而川普的最新表態顯示他已意識到實體經濟的潛在崩塌風險。
知情人士透露，川普此次發言部分目的在於穩定投資人情緒，避免新的一周開始再現大規模拋售潮。
但 Hirtle Callaghan 投資長 Brad Conger 警告，與關稅等可隨時叫停的政策不同的是，戰爭決策已非川普一人可定，因此市場對其「速戰速決」的期待可能落空。
值得注意的是，自從川普重返政壇以來，市場逐漸形成所謂的「TACO」交易模式，但這次中東衝突削弱了這種預期，因戰事不斷升級，川普時而宣稱戰果豐碩，時而批評盟友支持不足。
伊朗方面則仍掌握主動權，並藉由封鎖荷姆茲海峽衝擊全球能源供應，推高通膨風險，引發各大央行可能進一步升息的預期，導致全球債市單月損失超 2.5 兆美元。
分析師認為，這場衝突正破壞川普政府多項施政目標，包括壓低油價、削減抵押貸款利率，以及在期中大選前營造經濟穩健形象。
RBC 財富管理公司 Tom Garretson 指出，或許是債市壓力促使川普調整立場。從周初發出「48 小時最後通牒」後，川普又改口暫緩行動，更讓市場對其真實意圖存疑。
瑞穗銀行策略師 Jordan Rochester 坦言，當前最難的並非判斷戰局，而是解讀白宮訊息並評估市場反應，投資人困惑於這究竟意味著和平曙光，還是又一次「幾乎搞定」的虛晃一招。
Piper Sandler 首席策略師 Michael Kantrowitz 表示，川普的反覆無常雖可暫時穩定市場，但也加深不確定性，讓投資人難以形成一致判斷。這場由言語驅動的市場波動，再次提醒人們地緣政治與金融之間的脆弱連結。
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