鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-07 11:57

經濟部長龔明鑫、國發會主委葉俊顯及駐美大使俞大㵢於美東時間 6 日在華府召開記者會，說明「SelectUSA Summit」成果。龔明鑫表示，經初步盤點，包含聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 等 20 家台灣廠商已表達投資美國意願，總金額約達 350 億美元。為協助台廠順利落地，經濟部與電電公會簽署備忘錄（MOU），並由政府推出融資保證、海外產業聚落研究及加設貿易投資中心等三項具體支持措施。此外亦與美方完成「25 年天然氣採購長約」換文儀式，自今年 6 月起開始交貨，2027 年起每年將穩定購買 120 萬公噸。

龔明鑫指出，台灣優秀的製造能力是美國維持 AI 時代主導權的重要助力。近年台美經貿合作緊密，雙邊貿易占比已超越兩岸，隨「台美投資合作備忘錄」及台美對等貿易協定（ART）簽署，台灣廠商已能在美國市場公平競爭，未來將持續推動「台美避免雙重課稅」（ADTA）法案及 EPPD 平台。今年台灣再度蟬聯 SelectUSA 最大代表團之一，共 113 家廠商出席，顯示美國已成為台企布局全球的重要據點。

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針對台廠赴美布局，經濟部與國發會宣布三項配套措施：第一，國發基金邀集金融機構成立保證專款，首期支持 500 億美元融資額度，協助企業資本支出與營運資金；第二，經濟部與電電公會簽署 MOU，借重其經驗進行園區位研究，將「台灣模式」的高效率聚落經驗帶往美國；第三，繼達拉斯後，已於亞利桑那州鳳凰城設立美國第 2 個台灣貿易投資中心，提供即時諮詢與法律、稅務支援。

在能源韌性方面，龔明鑫與台灣中油總經理張敏完成「25 年天然氣採購長約」換文儀式。自今年 6 月起開始交貨，2027 年起每年將穩定購買 120 萬公噸。美國 Cheniere 公司作為供應商，將成為台灣穩定、多元且可信賴的能源來源，具備分散天然氣來源及強化能源安全的戰略意義。