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法人指出，由於鍍金價格高，加上產能不足，Rubin 將取消採用鍍金水冷板。但法人強調，取消鍍金水冷板不會影響出貨時程，且隨著晶片功耗持續提升，預期水冷相關及均熱片出貨都將成長，仍看好整體散熱族群發展。