鉅亨網記者劉玟妤 台北
近期市場傳出輝達 (NVDA-US) 新一代平台 Rubin 修改散熱設計，均熱片從雙片改回單片，進一步影響產品單價，拖累散熱廠健策 (3653-TW) 股價表現，今 (7) 日苦吞第二根跌停，鎖住 3875 元，退居千金股第 11 名。
健策今天開盤即跳空跌停，鎖住 3875 元，摜破月線，連 2 日跌停，排隊委賣單超過 2000 張，成交量則超過 1000 張。三大法人也持續減碼健策，連續 2 個交易日賣超，合計賣超 516 張。
法人指出，由於鍍金價格高，加上產能不足，Rubin 將取消採用鍍金水冷板。但法人強調，取消鍍金水冷板不會影響出貨時程，且隨著晶片功耗持續提升，預期水冷相關及均熱片出貨都將成長，仍看好整體散熱族群發展。
雙鴻 (3324-TW) 今日以 1140 元開高後，盤中翻黑，最低跌至 1050 元，跌逾 4%；奇鋐 (3017-TW) 走勢相對震盪，早盤以 2445 元開高，一度翻黑跌至 2380 元，不過盤中再度翻紅漲至 2500 元，隨後漲幅收斂，並於平盤附近遊走。
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