鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-23 23:54

針對外界盛傳伊朗與美國正進行接觸的說法，《塔斯尼姆通訊社》週一 (22 日) 報導，伊朗官方已予以否認，強調相關消息為「彌天大謊」，並指控有人試圖在伊朗製造政治與社會裂痕。

伊朗稱純屬「彌天大謊」否認議長與美國談判 (圖：shutterstock)

美國總統川普週一稍早發文宣稱，美國與伊朗進行破冰對話，故暫緩攻擊伊朗 5 天。

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美媒則引述消息人士報導，美方正與伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫進行會談。

以色列官員透露，目前有多個國家正居中協調，試圖促成美伊雙方高層在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行會談。

與會人員可能包括伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫、美國副總統萬斯、白宮特使魏科夫，以及川普女婿庫許納，會談時間傳出可能落在本週稍晚。

不過，伊朗方面已「明確否認」卡利巴夫參與任何與美國的談判。

《塔斯尼姆通訊社》報導稱，伊朗政府與華府之間沒有任何談判協商，且川普在伊朗警告之下，終於退讓。有人試圖在伊朗製造「政治和社會裂痕」，這 (美伊談判消息) 是一個「彌天大謊」。

報導還指出，伊朗已計劃在未來幾天與美國和以色列侵略者的戰爭中採取新的出其不意的行動。

與伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 有關聯的《法爾斯通訊社》也否認美國與伊朗會談，表示既沒有與美國進行直接溝通，也沒有進行間接溝通。

市場一度因衝突升級風險急挫。

川普先前週日 (22 日) 對伊朗發出 48 小時最後通牒，要求全面恢復荷姆茲海峽航運，否則將摧毀其能源設施。伊朗則強硬回應，若美方動手，將攻擊中東地區為美軍基地供電的電廠、波斯灣國家的海水淡化設施，並加強對以色列的軍事行動。

由於伊朗實際上已對荷姆茲海峽形成封鎖態勢，該水道承載全球約五分之一的原油與液化天然氣運輸，引發對全球能源供應與經濟衝擊的疑慮。

在川普宣布延後軍事行動後，油價崩跌，美股暖升，金融市場亦收復部分跌幅。

據多家外媒報導，阿曼、土耳其、埃及與巴基斯坦近期均居中參與斡旋，但實際進展仍不明朗。阿曼外交部長阿布塞迪 (Badr Albusaidi) 表示，正努力確保荷姆茲海峽維持安全通行。