鉅亨網編譯許家華 2026-03-24 08:30

摩根史坦利分析報告指出，在成本上升壓力下，蘋果 iPhone 需求正獲多重動能支撐，表現有望逆勢優於整體智慧手機市場，消息激勵蘋果 (AAPL-US) 股價周一上漲 1.4% 至 251.53 美元，優於 S&P 500 同期 1.1% 的漲幅。

（圖：REUTERS/TPG）

摩根史坦利分析師 Erik Woodring 在報告中指出，內部於 9 月 25 日至 10 月 22 日進行的調查顯示，多個市場的 iPhone 需求持續強勁。數據顯示，未來 12 個月內有意升級 iPhone 的用戶比例達 37%，年增 2 個百分點，其中中國市場升級率更創歷史新高。

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需求成長亦反映在銷售數據上。Counterpoint Research3 月 19 日報告指出，今年前 9 周中國 iPhone 銷量年增 23%，同期整體智慧手機市場則下滑 4%，顯示蘋果在關鍵市場逆勢擴張。

在供應鏈層面，人工智慧 (AI) 推動記憶體需求飆升並帶動價格上揚，多家科技硬體廠商已調漲產品售價，但蘋果尚未跟進。Woodring 認為，維持 iPhone 17 價格不變，加上 Android 陣營因成本上升調高中低階機型價格，將有助蘋果今年進一步提升市占率，甚至成為全球唯一擴大市占的主要智慧手機品牌。

除價格策略外，市場亦關注產品創新帶來的換機動能。外界預期蘋果將於今年推出摺疊 iPhone，這將是歷來最大幅度的機身設計變革。調查顯示，全球約 27% 的 iPhone 用戶對摺疊機「極度感興趣」，中國市場更接近 40%。

美銀證券分析師 Wamsi Mohan 指出，摺疊 iPhone 上市初期需求可望強勁，供應鏈已為 1000 萬至 2000 萬支出貨規模做準備，遠高於三星摺疊機產品目前僅數百萬支的水準。

iPhone 銷售表現對蘋果整體營收至關重要。根據 FactSet 統計，分析師預估蘋果 2026 會計年度 iPhone 營收將達 2429 億美元，較 2025 年的 2096 億美元成長 16%。

不過，在 AI 功能方面，市場認為蘋果仍落後於 Android 競爭對手。Woodring 指出，儘管 AI 功能對智慧手機用戶仍具高度重要性，但蘋果目前相關體驗未達預期，使 2026 年 Apple Intelligence 與 Siri 升級成為未來變現關鍵。