庫克訪中釋訊號！美中緊張升溫 蘋果加碼押注中國市場

鉅亨網編譯許家華 2026-03-21 05:00

在地緣政治緊張升溫之際，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 本週現身中國成都，出席與公司 50 週年相關的 Apple Store 活動。此行被視為精心安排的重要訪問，凸顯中國在全球摩擦升高之際，對蘋果的重要戰略地位。

（圖：REUTERS/TPG）

近期美中關係持續升溫，部分原因來自伊朗戰事，以及美國在川普關稅政策遭美國最高法院推翻後，宣布對中國貿易行為展開新一輪調查。在此背景下，蘋果與全球最大智慧型手機市場之間的關係顯得更加複雜。

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儘管面臨地緣政治與監管壓力，中國仍是蘋果不可或缺的市場。就在庫克訪中前數日，蘋果宣布自 3 月 15 日起，將中國大陸 App Store 內購與付費交易抽成由 30% 調降至 25%，同時將中小型開發者與小程序合作夥伴的費率由 15% 下調至 12%。公司在內部備忘錄中指出，此舉是基於「與中國監管機構的討論」。

不過，中方對蘋果的開放程度仍有更高期待。中共官方媒體《人民日報》發表評論指出，蘋果仍限制第三方支付與替代應用分發管道，呼籲監管機構持續施壓，要求其進一步開放生態系。同時，中國國家市場監督管理總局亦已對蘋果的應用程式收費政策與禁止外部支付機制展開調查。

在監管壓力升高之際，蘋果在中國的硬體業務卻逆勢成長。根據 Counterpoint Research 數據，2026 年前九週 iPhone 在中國銷量年增 23%，遠優於同期整體智慧手機市場 4% 的年減幅。最新一季蘋果大中華區營收年增 38%，達 255 億美元，主要受 iPhone 17 需求帶動。

Counterpoint 指出，蘋果在中國的銷售動能來自線上促銷與政府補貼計畫，特別是涵蓋 iPhone 17 基本款的舊換新政策。同時，以 OPPO 與 Vivo 為代表的 Android 競爭對手，因記憶體晶片成本上升而調高售價，讓蘋果得以維持價格穩定並擴大市占。

此外，蘋果營運長 Sabih Khan 本週亦走訪中國供應鏈，包含深圳 Sunwoda 電池工廠，以及 Foxconn 在深圳與成都的組裝產線，顯示蘋果持續強化與中國製造夥伴的合作。

中國市場的強勁表現，對蘋果穩定資本市場信心至關重要。儘管公司股價今年以來已下跌逾 8%，表現落後約下滑 5% 的那斯達克指數，但 iPhone 銷售與中國業務成長，仍為華爾街提供支撐。

目前投資人關注焦點轉向人工智慧布局。《華爾街日報》分析指出，蘋果今年 AI 相關營收可望突破 10 億美元，其中幾乎全部來自 App Store 對生成式 AI 應用的抽成，包括 ChatGPT、Grok、Claude 與 Gemini 等服務。AppMagic 估算，2025 年相關抽成約達 9 億美元，其中 ChatGPT 貢獻約四分之三。

不過，蘋果在 AI 領域仍面臨挑戰。公司尚未推出自家頂尖模型，語音助理 Siri 進展緩慢，前 AI 主管 John Giannandrea 已於去年離職。接任者 Amar Subramanya 曾在 Google 負責 Gemini Assistant 工程長達 16 年，並短暫任職微軟 (MSFT-US) AI 部門，被視為蘋果近年最具份量的 AI 人才引進。